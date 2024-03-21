女星曾遭遇流產、虐待 上節目首度證實「已取消婚約」

梅根福克斯（左）和機關槍凱利原本時常秀恩愛。（歐新社資料照片）

梅根 福克斯近期霉運不斷，不僅成為金酸莓獎影后，又被爆出與交往多年的未婚夫饒舌歌手「機關槍凱利」取消婚約，兩人分合多次，並傳出對方慣性偷吃，不過兩人交往近4年以來，梅根始終稱讚對方幫自己多次走出低潮，而她也在艾力克斯庫柏的播客節目「 Call Her Daddy」被問及此事，並證實已經取消婚約，「你們所聽說的，都是已經發生的準確事情」。

不過梅根也對此謹慎以對，表明不想消費兩人關係，「我唯一能說的，就是他是我另一個靈魂，無論如何，我們都會緊緊綁在一起」，報導指出兩人目前已經分居。

梅根去年底發行詩集「Pretty Boys Are Poisoness」就揭露過往的悲痛回憶，也說這本書是她宣洩過往的方式，感謝機關槍凱利不斷在旁鼓勵，希望她能將這些負面情緒宣洩出來，讓她非常感謝機關槍凱莉，梅根也證實曾經流產、遭受虐待，「我只是覺得我內心的某些東西必須要表達出來，因為它會讓我感到噁心」。她說過去曾祕密地與「可怕的人」交往過，由於作為名人，她刻意模糊一些資訊，「我寫了很多東西，但沒有出現在書中。當自己是名人時，不便說太多，如果我擁有作為詩人的自由，是那種別人不想挖掘我私生活的人，我會寫得更多」。