我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要用妳的髒手碰川普大廈」川普繳款期限將至 求金援

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

女星曾遭遇流產、虐待 上節目首度證實「已取消婚約」

記者陳建嘉／即時報導
梅根福克斯（左）和機關槍凱利原本時常秀恩愛。（歐新社資料照片）
梅根福克斯（左）和機關槍凱利原本時常秀恩愛。（歐新社資料照片）

梅根福克斯近期霉運不斷，不僅成為金酸莓獎影后，又被爆出與交往多年的未婚夫饒舌歌手「機關槍凱利」取消婚約，兩人分合多次，並傳出對方慣性偷吃，不過兩人交往近4年以來，梅根始終稱讚對方幫自己多次走出低潮，而她也在艾力克斯庫柏的播客節目「 Call Her Daddy」被問及此事，並證實已經取消婚約，「你們所聽說的，都是已經發生的準確事情」。

不過梅根也對此謹慎以對，表明不想消費兩人關係，「我唯一能說的，就是他是我另一個靈魂，無論如何，我們都會緊緊綁在一起」，報導指出兩人目前已經分居。

梅根去年底發行詩集「Pretty Boys Are Poisoness」就揭露過往的悲痛回憶，也說這本書是她宣洩過往的方式，感謝機關槍凱利不斷在旁鼓勵，希望她能將這些負面情緒宣洩出來，讓她非常感謝機關槍凱莉，梅根也證實曾經流產、遭受虐待，「我只是覺得我內心的某些東西必須要表達出來，因為它會讓我感到噁心」。她說過去曾祕密地與「可怕的人」交往過，由於作為名人，她刻意模糊一些資訊，「我寫了很多東西，但沒有出現在書中。當自己是名人時，不便說太多，如果我擁有作為詩人的自由，是那種別人不想挖掘我私生活的人，我會寫得更多」。

梅根

上一則

「最辣小三」斷開渣夫 裸身曬「離婚戒指」床照

延伸閱讀

英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？

英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？
凱特妃陷「照騙門」 梅根暌違4年重返IG惹聯想

凱特妃陷「照騙門」 梅根暌違4年重返IG惹聯想
凱特修片被抓包 梅根的人員嘲笑：她絕對不會犯這種錯

凱特修片被抓包 梅根的人員嘲笑：她絕對不會犯這種錯
皇室作者承認了？哈利、梅根離開是大錯

皇室作者承認了？哈利、梅根離開是大錯

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

2024-03-14 08:00
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍
帳戶被轉帳提領、信用卡遭狂刷...華男身分被竊 2天失金1.5萬

帳戶被轉帳提領、信用卡遭狂刷...華男身分被竊 2天失金1.5萬
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友

水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友