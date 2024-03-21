萊恩葛斯林再秀養眼壯肌 「特技玩家」挑戰高難度

萊恩葛斯林（左）在「特技玩家」搞笑飆戲艾蜜莉布朗。（圖／UIP提供）

萊恩葛斯林、艾蜜莉布朗同台飆戲的動作強片「特技玩家」今曝光全新精采預告，電影集合包括打破金氏世界紀錄的酷炫特效動作、龐大爆破的場面設計、顏值高身材一流的男女主角，還有浪漫追愛招數演技大噴發、抓馬驚喜不斷無尿點的劇情，要讓觀眾沉浸在戲院大銀幕中，體驗腎上腺素激升爽度破表的快感。

該片由原本是好萊塢 知名特技演員，後來成功轉型為賣座導演和製片的大衛雷奇執導，他曾執導「子彈列車」、「死侍2」、「極凍之城」和「玩命關頭：特別行動」等片，「特技玩家」堪稱是他最個人的作品，也是獻給動作片以及製作這些電影努力工作卻鮮少得到感激和應有功勞的工作人員的情書。

電影敘述一名常被炸飛、輾壓、破窗而出以及從高處墜落地面的特技演員，才剛因為意外受傷幾乎被迫無法再從事特技表演，這名勞工 階級的英雄必須找到一名失蹤的電影明星、破解一個陰謀論，並且贏回他一生摯愛的芳心，同時還要繼續當一名特技演員。預告中可見萊恩分身乏術、焦頭爛額，以及大秀養眼六塊肌，超級搞笑、驚險刺激、眾星雲集的「特技玩家」將於4月26日在台上映。