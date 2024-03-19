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汪小菲個資法出庭大爆料：大S離婚前寄38萬美元奢侈品到韓國

記者王聖藜／台北即時報導
藝人大S（取材自Instagram）
藝人大S（取材自Instagram）

藝人大S前夫汪小菲微博公布2人離婚協議書，洩露大S銀行帳戶、地址，汪被依違反個資法起訴。台北地院今天傳喚汪出庭，汪稱，大S與他離婚的前4個月，透過他司機、員工寄1200萬元台幣（約38萬美元）奢侈品到韓國「我不知道為什麼？」

法官今本也通知大S到庭，但大S選擇不出庭，法官開庭後諭知候核辦，關於汪小菲法庭中的爆料是否與大S後來再嫁韓國藝人「酷龍」有關，汪的隨行人員說「沒有要再受訪喔」。

汪小菲出庭否認犯罪，告訴法官沒有要公布舊家地址、大S銀行帳戶的意圖，2022年12月3日因大S在社群媒體先公布他的財務往來，還捏造房子貸款不是他付的，因為不是事實已損害他的尊嚴， 才選擇反應。

汪小菲說，他深愛家庭，往返兩岸幾百次，要讓家庭過更好的生活，買房、裝潢、添購家具共花費3億2000萬元台幣，離婚後的一年多時間內，從支付家用，派司機接送與付生活費，小到電影票與鉛筆等，他共花了5000萬元。

汪小菲還告訴法官，與大S相處10年的時光，已付出3億多元卻被誣告，大S還曬出他的財務個資，當時他非常憤怒、激動，才想讓對方回憶一下所有經過，但後來想到可能對別人不利，2小時後即刪除信息。

汪小菲說，他公布的銀行帳戶不是大S在使用的，帳戶是為了付房屋尾款、貸款，全部的資金往來都是他在支用，沒有動機及目的侵犯大S的權益，公布資訊只是為了證實自己的清白而已。

汪小菲與大S於2021年離婚後，多次在微博互嗆，大S稱房子是她買的，還秀出帳戶明細，2022年12月3日汪小菲為了解釋房產爭議，在微博反擊。

台北地檢署偵辦指出，汪小菲在網上貼出與大S的離婚協議書時，未遮掩協議書上的相關個資，致大S的住址、銀行帳號等個資外洩，網友發現後傳述，大S於是對汪小菲提告涉犯違反個資法罪嫌，汪也被起訴。

汪小菲今天出庭。記者王聖藜／攝影
汪小菲今天出庭。記者王聖藜／攝影

大S 汪小菲 微博

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