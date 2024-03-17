梁朝偉有嚴重社恐症？卻約吳慷仁「跑趴」 原因曝光
吳慷仁、陳澤耀主演電影「富都青年」票房告捷，不僅讓吳慷仁奪下金馬影帝，台灣票房更突破億萬關卡，15日晚間舉辦慶功宴，吳慷仁被問到日前與陳澤耀一起出席亞洲電影大獎時被梁朝偉稱讚演技，讓吳慷仁興奮到手都在抖，還用粵語告白「我很中意你啊」，陳澤耀也說當下超像在作夢，直呼不可思議。
吳慷仁說當時提前抵達會場時，身旁有2個位置沒人坐，沒想到竟是梁朝偉與劉嘉玲，「我們還沒反應過來，梁朝偉就好像跟我們很熟一樣，稱讚了我跟阿澤，因為他自掏腰包去戲院買票看『富都青年』，還問我們是怎麼準備角色」，2人瞬間感覺輕飄飄的，不過梁朝偉因為有嚴重的社恐症，除了聊表演之外都不多聊天，但還是邀請2人去會後的after party，並與他們相談甚歡，劉嘉玲也在一旁為他們打氣，但是2人最後雖圓夢與梁朝偉合照，仍不敢跟對方要聯絡方式，「我覺得我去要的話，應該會打擾到別人」。
由於「富都青年」熱賣，吳慷仁又拿下金馬影帝，但還是謙稱不會漲價，「我有考慮過要不要調整，但我還在拍一些新導演的作品，覺得還是不應該漲，應該要多回饋」，陳澤耀同樣也收到不少戲劇、活動邀約，他坦言不辛苦，在台灣也會陸續有作品推出，「覺得滿開心的！有遇到很多的邀約和不同的人，會有很多不同的火花出現」。
導演王禮霖則已在準備下一部電影，靦腆表示因為「富都」熱賣，下部電影籌資變得更容易，並說電影不只在台灣熱賣，就連香港、馬來西亞也都賣出佳績，陳澤耀更爆料他成名之後，馬來西亞的電影發展局先前規劃未來的影視發展，也會先一步與王禮霖討論，讓王禮霖感恩在心。
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