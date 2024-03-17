我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴打、關小黑屋 南加華女被騙外州賣淫

出口民調：普亭贏得俄國大選 得票率87.8%

梁朝偉有嚴重社恐症？卻約吳慷仁「跑趴」 原因曝光

記者陳建嘉／台北即時報導
吳慷仁(左)、陳澤耀重溫「富都青年」兄弟情。圖／甲上提供
吳慷仁(左)、陳澤耀重溫「富都青年」兄弟情。圖／甲上提供

吳慷仁、陳澤耀主演電影「富都青年」票房告捷，不僅讓吳慷仁奪下金馬影帝，台灣票房更突破億萬關卡，15日晚間舉辦慶功宴，吳慷仁被問到日前與陳澤耀一起出席亞洲電影大獎時被梁朝偉稱讚演技，讓吳慷仁興奮到手都在抖，還用粵語告白「我很中意你啊」，陳澤耀也說當下超像在作夢，直呼不可思議。

吳慷仁說當時提前抵達會場時，身旁有2個位置沒人坐，沒想到竟是梁朝偉與劉嘉玲，「我們還沒反應過來，梁朝偉就好像跟我們很熟一樣，稱讚了我跟阿澤，因為他自掏腰包去戲院買票看『富都青年』，還問我們是怎麼準備角色」，2人瞬間感覺輕飄飄的，不過梁朝偉因為有嚴重的社恐症，除了聊表演之外都不多聊天，但還是邀請2人去會後的after party，並與他們相談甚歡，劉嘉玲也在一旁為他們打氣，但是2人最後雖圓夢與梁朝偉合照，仍不敢跟對方要聯絡方式，「我覺得我去要的話，應該會打擾到別人」。

由於「富都青年」熱賣，吳慷仁又拿下金馬影帝，但還是謙稱不會漲價，「我有考慮過要不要調整，但我還在拍一些新導演的作品，覺得還是不應該漲，應該要多回饋」，陳澤耀同樣也收到不少戲劇、活動邀約，他坦言不辛苦，在台灣也會陸續有作品推出，「覺得滿開心的！有遇到很多的邀約和不同的人，會有很多不同的火花出現」。

導演王禮霖則已在準備下一部電影，靦腆表示因為「富都」熱賣，下部電影籌資變得更容易，並說電影不只在台灣熱賣，就連香港、馬來西亞也都賣出佳績，陳澤耀更爆料他成名之後，馬來西亞的電影發展局先前規劃未來的影視發展，也會先一步與王禮霖討論，讓王禮霖感恩在心。

吳慷仁(左起)、導演王禮霖、陳澤耀再度重聚，一同出席「富都青年」慶功宴。圖／甲上...
吳慷仁(左起)、導演王禮霖、陳澤耀再度重聚，一同出席「富都青年」慶功宴。圖／甲上提供
吳慷仁提到先前在亞洲電影大獎獲得影帝梁朝偉稱讚，直呼驚喜。圖／甲上提供
吳慷仁提到先前在亞洲電影大獎獲得影帝梁朝偉稱讚，直呼驚喜。圖／甲上提供
吳慷仁(左起)、導演王禮霖、陳澤耀再度重聚，一同出席「富都青年」慶功宴。圖／甲上...
吳慷仁(左起)、導演王禮霖、陳澤耀再度重聚，一同出席「富都青年」慶功宴。圖／甲上提供
吳慷仁(左起)、導演王禮霖、陳澤耀合作「富都青年」票房大賣，許願未來可以再度合作...
吳慷仁(左起)、導演王禮霖、陳澤耀合作「富都青年」票房大賣，許願未來可以再度合作。圖／甲上提供

梁朝偉 香港

上一則

韓媒再爆柳俊烈偷吃鐵證 韓韶禧道歉力挽脫粉潮

下一則

結婚5個月閃離 韓初戀女神被下令「不准在外如廁」

延伸閱讀

難忘被梁朝偉稱讚演技 吳慷仁：嗨到手抖

難忘被梁朝偉稱讚演技 吳慷仁：嗨到手抖
被梁朝偉稱讚 吳慷仁嗨到手抖

被梁朝偉稱讚 吳慷仁嗨到手抖
不愛兩人世界？劉嘉玲約朋友一起過情人節

不愛兩人世界？劉嘉玲約朋友一起過情人節
劉嘉玲洩與梁朝偉情人節行程 見梅西香港不出場曝心情

劉嘉玲洩與梁朝偉情人節行程 見梅西香港不出場曝心情

熱門新聞

林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

2024-03-14 08:00
湯姆克魯斯近日受到情傷。（路透資料照片）

湯姆克魯斯傻眼 求婚後8天被甩 驚人內幕被揭露

2024-03-12 13:44

超人氣

更多 >
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面
沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲
中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？
川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」

川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬