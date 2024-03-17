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「我不能沒有女人」雷洪人生為情賭輸認錯揭問題

記者黃保慧／專訪
雷洪感謝一路上的貴人，也希望將自己所學傳承。(記者李政龍／攝影)
雷洪感謝一路上的貴人，也希望將自己所學傳承。(記者李政龍／攝影)

台灣資深演員雷洪出道超過60年，演過無數電視劇和電影，最近在主演新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演當紅演員被神明指定回鄉主持宮廟的主委，更和梁佑南有感情線，恰巧呼應他愛情事業都蓬勃的現實人生。曾有過6妻妾的他現在專情愛著圈外老婆，提到往事的風花雪月，坦言都是教訓，自認大男人的他直說：「我不能沒有女人，沒有女人就完了！」

「我的生活模式跟別人不一樣，我不能沒有女人，沒有女人就完了。」雷洪直率說道，他現在的生活大小事，甚至是導航都需要老婆處理好，他透露：「說難聽沒有女人不行，事實上我依賴性太重了，有時候也會恨自己，為什麼要那麼依賴。」他從小除了被爸媽照顧好，還有待他如父母的兄弟姐妹，讓他備受呵護的成長，「我從小可以勤勞學，但人家都會幫我處理的好好，事實是這樣很不好」。

出社會進了演藝圈，身邊也出現不少得力左右手，除了現在一起工作的女性同事，他也提到已逝的大貴人「小王爺」陳麗麗，「我有今天，陳莉莉幫我太大的忙」。不過讓他受到教訓的也是女生，回首多年前的6妻妾生活，他說：「我身邊不應該留那麼多人，這就賭輸掉，輸掉我所有一切，但是我接受！」他反思自己，當時忙於事業疏於盡到對家庭的責任，更表示，「我不應該去動她們，她們就是一朵花，我就是蝴蝶，我飛過去一直翩翩飛，花就盛開得更旺，是我的錯，事出必有因，不要只怪一個人。」

如今76歲的雷洪如生活純粹，每天睡前必定反省自己的一言一行，並記錄下來做成圖文，「我蠻感謝所有觀眾朋友、感謝老天爺賞我這口飯吃，到了這把年紀，以一般正常都已經退休了，我還能在演藝圈裡面。」他喊話：「我一定是會演到我真的沒有辦法我才會退休，不然我還會繼續在演藝圈裡面做我喜歡的工作。」

雷洪在新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演因為被神明指定需回到故鄉澎湖主持宮廟的主...
雷洪在新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演因為被神明指定需回到故鄉澎湖主持宮廟的主委。(記者李政龍／攝影)
雷洪一覽廟宇之美，與板橋慈惠宮古蹟合影。(記者李政龍／攝影)
雷洪一覽廟宇之美，與板橋慈惠宮古蹟合影。(記者李政龍／攝影)
雷洪在新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演因為被神明指定需回到故鄉澎湖主持宮廟的主...
雷洪在新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演因為被神明指定需回到故鄉澎湖主持宮廟的主委。(記者李政龍／攝影)
雷洪在新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演因為被神明指定需回到故鄉澎湖主持宮廟的主...
雷洪在新片「看到靈魂的那隻眼-師公」飾演因為被神明指定需回到故鄉澎湖主持宮廟的主委。記者李政龍／攝影

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