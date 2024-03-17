明道、阮經天分不清 網看「九宮格圖」全崩潰
台灣男星阮經天主演電影「周處除三害」在中國上映2周，票房突破4億人民幣(約5558萬美元)，網路掀起一波討論熱潮，還有不少觀眾在看完電影後，卻搞不清楚主角是誰，將阮經天誤認為明道，連 Netflix官方粉絲頁也在臉書貼出九宮格圖考驗粉絲認人功力，結果還真有人認不出誰是誰。
之前明道在微博發文，還幽默tag阮經天：「我覺得我有必要解釋一下，小天怎麼辦，一直有人誇獎我『周處除三害』演得真好，你有辦法幫忙解釋一下嗎？」，表明自己每次看到誇讚留言，都尷尬得不知如何回應「其實不是我演的」。
近日，Netflix官方粉絲頁就出現一張混有明道、阮經天的九宮格圖，要網友選取「所有阮經天的圖片」，瞬間引發討論，有人認為「這有什麼難！」、「他們兩個明顯很好認啊！」，但也有人說「全部都明道啊，怎麼選...」、「太難了」、「我需要解答」，還有網友表達其實分辨阮經天、明道不難，夏于喬、宋芸樺才是最難的一對。
而事實上，明道和阮經天因都演偶像劇出身，早期角色特性相似、氣質相近，就經常被說「長得像」，過去討論演藝圈內的兄弟臉，2 人一定會被點名，曾有網友分析如何分辨2人，「看著黑壯一些有點笨笨的是明道，瘦一些高一些看著有點聰明的是阮經天」、「「阮經天是命中註定我愛你，明道是王子變青蛙」，還有人說：「長得壞一點的是阮經天，長得一臉好學生的是明道」。
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