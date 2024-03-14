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與愛妻結婚26年 任達華超愛家至今還會做這件事

記者黃保慧／即時報導
任達華在片中演出家中的大哥，用盡全力保護家人。圖／華映提供
任達華在片中演出家中的大哥，用盡全力保護家人。圖／華映提供

任達華在新片「源生罪」演出家中的大哥，用盡全力保護家人，他表示和新人合作演出不難，最難是要和吳家麗演母子，「我們以前都是演情侶，要拋開過去的習慣，用新人的心態去演，才能變成她的兒子。」

任達華表示「源生罪」傳達出對家人的愛，而現實生活，他和老婆結婚26年，寵妻、愛家的形象眾所皆知，擁有幸福家庭的他說：「我很重視家人，雖然現在科技很發達，但我建議大家可以多寫信和家人溝通，雖然我覺得自己文筆不好，但我還是經常寫信和畫畫給我女兒。」

而任達華在電影中扮演家中的大哥，是個擅長催眠的心理學家，陳紫萱扮演他的小妹，他以催眠恢復小妹的記憶，想找出當年母親吳家麗死亡的真相。他透露這部戲最難的部份是和吳家麗演母子，他表示以往兩人常常配對演情侶，「我們從『新紥師兄』續集就開始扮情侶了，電影中也演過好幾次，吳家麗在影壇性感女神的位置沒有人能取代，沒想到，這回她竟然要扮演我的媽媽。」

任達華表示演出時看著吳家麗的眼神都要小心調整，「我和她聊起當年演談情說愛的畫面，都笑說不知道這回怎麼演才好，我只能把自己當新人去演。」他更讚美吳家麗的表現出色，「她在片中展現神級演技，將精神患的歇斯底里詮釋的很深刻，可以放入教科書的！」

電影在上映之前，已經獲得多個海外影展的高度肯定，主角任達華也在歐洲白俄羅斯舉辦的明斯克國際電影節獲得最佳男主角的肯定，讓他非常開心，他說：「導演的拍攝手法和構想都很新穎，可以將香港電影透過與新導演的合作繼續傳承，我做為電影人希望可以支持新導演，繼續讓香港電影在本土及海外發光發熱，也希望新導演可以永遠帶給香港影壇新的活力。」

任達華在片中演出家中的大哥，用盡全力保護家人。圖／華映提供
任達華在片中演出家中的大哥，用盡全力保護家人。圖／華映提供
任達華在片中演出家中的大哥，用盡全力保護家人。圖／華映提供
任達華在片中演出家中的大哥，用盡全力保護家人。圖／華映提供

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