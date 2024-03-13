柯震東10秒哭片曝光 表情太萌惹粉絲暴動喊：太會了

許瑋甯(右)與柯震東劇中是「飯友」。(公視、MyVideo提供)

柯震東在公視、MyVideo「不夠善良的我們」中上演10秒哭戲，影片曝光後引發粉絲暴動，在IG上就有20萬次的觀賞流量，粉絲狂喊：「太會了！這個哭！」、「我也要哭了！」、「要瘋了！」、「好想看！」

柯震東飾演30歲大男孩，與許瑋甯 是「飯友」關係，兩人在劇中是共享辦公室的鄰居，由於單身的許瑋甯害怕一個人的寂寞晚餐，而不善追女友的柯震東剛好需要姐姐的指點，因此在彼此「利用」之下製造了諸多「又甜又曖昧」的情節。

而拍攝期間首度合作的許瑋甯與柯震東也是一拍即合、默契十足，尤其柯震東經常在導演不喊卡之下冒出可愛的神來之筆，屢屢讓許瑋甯嘴角失守，幾乎每場導演終於喊卡之後，許瑋甯都大笑不止，整個劇組也立刻集體哄堂大笑。

IG上引起暴動的10秒哭戲，也是促成柯震東加 入「不」劇演出陣容的關鍵場次。編導徐譽庭當時在撰寫劇本時即鎖定柯震東，但卻非常擔心因是男配的角色會遭到拒絕，出乎意料的是，面談當日，當徐譽庭向柯震東陳述這場戲的內心情感時，柯震東立刻表達：「我要演！」