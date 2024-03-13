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柯震東10秒哭片曝光 表情太萌惹粉絲暴動喊：太會了

記者杜沛學／台北即時報導
許瑋甯(右)與柯震東劇中是「飯友」。(公視、MyVideo提供)
許瑋甯(右)與柯震東劇中是「飯友」。(公視、MyVideo提供)

柯震東在公視、MyVideo「不夠善良的我們」中上演10秒哭戲，影片曝光後引發粉絲暴動，在IG上就有20萬次的觀賞流量，粉絲狂喊：「太會了！這個哭！」、「我也要哭了！」、「要瘋了！」、「好想看！」

柯震東飾演30歲大男孩，與許瑋甯是「飯友」關係，兩人在劇中是共享辦公室的鄰居，由於單身的許瑋甯害怕一個人的寂寞晚餐，而不善追女友的柯震東剛好需要姐姐的指點，因此在彼此「利用」之下製造了諸多「又甜又曖昧」的情節。

而拍攝期間首度合作的許瑋甯與柯震東也是一拍即合、默契十足，尤其柯震東經常在導演不喊卡之下冒出可愛的神來之筆，屢屢讓許瑋甯嘴角失守，幾乎每場導演終於喊卡之後，許瑋甯都大笑不止，整個劇組也立刻集體哄堂大笑。

IG上引起暴動的10秒哭戲，也是促成柯震東加入「不」劇演出陣容的關鍵場次。編導徐譽庭當時在撰寫劇本時即鎖定柯震東，但卻非常擔心因是男配的角色會遭到拒絕，出乎意料的是，面談當日，當徐譽庭向柯震東陳述這場戲的內心情感時，柯震東立刻表達：「我要演！」

談起這場戲的拍攝當下，柯震東表示因為那是自己最喜歡因此也最緊張的一場戲，所以拍攝前他呈現「過動」狀態，連椅子都坐不住，喃喃自語的穿梭於片場，不過當攝影機啟動，不僅第一個鏡頭就讓導演大讚OK，甚至後來的4次換鏡位都真情流露的淚流不止。對於這場哭戲的情節，柯震東也俏皮喊：「反正你們就一定會感動啦！

柯震東10秒哭戲引發粉絲暴動。(公視、MyVideo提供)
柯震東10秒哭戲引發粉絲暴動。(公視、MyVideo提供)
柯震東飾演大男孩經常賣萌。(公視、MyVideo提供)
柯震東飾演大男孩經常賣萌。(公視、MyVideo提供)
許瑋甯(左)與柯震東劇中是「飯友」。(公視、MyVideo提供)
許瑋甯(左)與柯震東劇中是「飯友」。(公視、MyVideo提供)

許瑋甯 東加

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