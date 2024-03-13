詹仁雄愛子念英國名校 有望參加「原子少年」第2季？

玖壹壹成員健志加入星際導師陣容。圖／踢帕娛樂提供

男團選秀節目「原子少年」今（13日）原子少年官方釋出第二季預告片，依序現身的少年各個顏值超標，酷帥魅力讓網友紛紛留言支持，更有粉絲無厘頭表示：「都不要搶，我先Pick。」這次少年名單也有不少星光加持，不但有去年以演出「有生之年」出道的謝祖武兒子謝展榮表示高度意願加入節目，還傳出偶像劇男神郭品超親自帶還在陽明交通大學就讀中的姪子參加選拔。

有趣的是，在徵選的過程中工作人員紛紛脅迫老闆詹仁雄交出兒子「鐵弟」來參賽。據了解，在英國讀書的「鐵弟」不但擅長打爵士鼓，同時成績優異，目前已經拿到巴斯大學（University of Bath）的offer。有沒有機會加入原子少年？讓各界十分期待。

除了釋出少年預告，節目組也正式公布，將邀請歐弟歐漢聲擔任星際導師，而第一季的星際導師坤達也確定回歸。曾與第一季少年建立革命情感，坤達表示加入第二季絕對會挑選出2.0版的原子少年。另外還有玖壹壹成員健志加入星際導師陣容，除了擅長饒舌曲風，健志更是跳舞出身的全能藝人。

由三位男星擔任星際導師，製作單位也表示會在首集節目邀請到「原子之母」Ella陳嘉樺回歸，希望在第一季中一路用愛與眼淚陪伴少年成長的Ella能為第二季選手帶來更多鼓勵與幫助。除此之外，節目組也將在不同的賽制中邀請到不同的女性藝人擔任流星導師，廣泛地給少年們提供不同面向的建議與指導，夢幻名單涵蓋全能唱跳歌手與金曲歌后。