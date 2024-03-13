女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題

莎朗史東與威廉鮑德溫合作情慾片「銀色獵物」曾引起熱烈話題。圖／摘自X

莎朗史東曾於2021年發行回憶錄，自爆家庭創傷、曾遭性騷擾 ，更揭露當年與威廉鮑德溫合作情慾電影「銀色獵物」時，被劇組高層施壓，要求她在拍片前先與男搭擋性交，引起軒然大波，莎朗才剛出席奧斯卡 會後派對，突然主動在Podcast節目爆料，表示對方就是曾製作「教父」系列的知名製片羅伯伊凡。

莎朗回憶此事，提到當時對方戴著墨鏡，在辦公室向她提出要求，「他說我應該與鮑德溫發生關係，如果我與鮑德溫睡了，他的表現會更好，如果能與鮑德溫上床，在大銀幕上就能產生化學效應，更能拯救這部電影」，莎朗更直指羅伯認為問題發生自她身上，「他覺得我太緊張了，不像一個女演員，只要我們發生關係，就能讓一切事情回歸正軌」。

莎朗前一年拍攝更知名的情慾懸疑片「第六感追緝令」時，並不用被要求與麥可道格拉斯發生關係，只要好好工作，排練、表演以及練習對白，所以對「拍片前先性交」的狀況不知所措。