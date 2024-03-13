父患帕金森氏症病逝 57歲邰正宵近況曝

邰正宵透過歌曲想念亡父。（圖／起初娛樂提供）

邰正宵時隔8年推出新作「重燃愛戀貳 Walk On」，其中藏有洋蔥，他表示新歌「繼續向前行」創作靈感為感念在天上的父親，「創作時，經常想起與父親的過往點滴，數度哽咽，過程就像是電影一般，回顧我們父子溫馨時光。」

他的爸爸生前是中醫師，80歲時罹患帕金森氏症後離世，當時看著父親因病掙扎數年，他無奈地說自己完全幫不上忙，只能在最後幾年靜靜的陪著爸爸離世，父子永別20多年，他說爸爸曾送吉他支持他走上音樂路，因此想透過新歌鼓勵正因帕金森氏症所苦的病友與家屬，讓他們能勇敢的繼續向前行，自己也會繼續在音樂之路努力前進。

57歲的他在「繼續向前行」MV體驗各種角色，以翱翔在空中的情境象徵勵志堅持，很開心可以完成一窺駕駛艙的夢想，「我曾經想參加駕飛機的課程，但有懼高症而作罷，拍攝新歌MV算是完成多年的心願！」