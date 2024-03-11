炒作？ 「點讀機女孩」開顱手術是舊事 母認「簽約公司問題」

高君雨被爆，去年10月就已經在天壇醫院完成手術。(取材自微博)

大陸「最紅童星」高君雨10多年前曾以點讀機廣告走紅，有「點讀機女孩」封號，近日，她突然宣布自己得了罕見腦瘤，並發出剃頭將動開顱手術的近照，但遭踢爆，她早在去年就完成手術，質疑是刻意炒作。對此，她的母親發文回應，是「簽約公司的運營問題」。

22歲的高君雨自4歲起拍廣告，累積超過300支。日前，她傳出罹患腦瘤在北京動開顱手術，手術前她曝光剃頭的影片，還喊出「勇敢的小雨不怕困難，大家等我凱旋」，惹人心疼。

不過，有媒體發現，高君雨視頻中出現的人物穿著夏季衣服、窗外一片綠色樹木，以及發布的地址IP為浙江等疑點，質疑是庫存視頻，隨後，「點讀機女孩」多社媒帳號評論區關閉了留言評論。

有網友表示，高君雨在去年10月就已經在天壇醫院完成手術，好奇為什麼她的媽媽要假裝直播。

對此，高君雨的母親發文表示，女兒確實生了一場很嚴重的病，目前仍在康復中，也坦承高君雨的各個社群帳號都是交由簽約公司管理，「視頻原本是想記錄小雨病情，給關心的粉絲一個交代，但公司在發布過程中，運營上出現了嚴重的問題，給大家造成非常大的誤解，這也令我們非常氣憤和抱歉。」

高君雨的母親還說，目前已經和簽約公司進行交涉，決定停止發布相關影片。

對此，不少網友氣憤表示，「浪費了網友的同情心」、「還在炒作呢，自己都圓不過來了」，但也有不少人仍關心高君雨的近況，表示「身體健康最要緊」。