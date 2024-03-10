千萬禮服到18萬提包 1場奧斯卡燒掉5690萬

女神卡卡在2019年奧斯卡頒獎典禮上，戴著一條價值逾3000萬元的蒂芙尼珠寶項鍊。(美聯社)

新冠疫情結束後，全球電影票房屢創新高，連帶奧斯卡 頒獎典禮花費也水漲船高，個人金融公司WalletHub預估，總成本高達5690萬元，從1000萬元的禮服到18萬元的提包，還有送給入圍 者的大禮包，證明奧斯卡從來都不只是一場頒獎典禮。

WalletHub指出，一線女星出席奧斯卡的置裝費動輒千萬元，而且A咖女星的手筆還不僅於此，根據哈潑時尚(Harper's Bazaar)報導，2019年奧斯卡頒獎典禮，女神卡卡(Lady Gaga)戴著一條價值逾3000萬元的蒂芙尼(Tiffany & Co)珠寶項鍊。

2014年凱特布蘭琪(Cate Blanchett)身穿價值10萬元的Armani禮服、配戴價值1800萬元的蕭邦(Chopard)珠寶；還有莎莉塞隆(Charlize Theron)身穿價值9萬元的迪奧(Dior)長禮服，配戴價值1580萬元溫斯頓(Harry Winston)珠寶。

On March 2nd 2014, Cate Blanchett won Best Performance by Actress in a Leading Role at the Oscars. It was her second Oscar, nine years after her first.#cbfvault #bluejasmine #7yearsago pic.twitter.com/NtUC2cIdxA — Cate Blanchett Fan (@blanchettcom) 2021年3月2日

紅地毯價值2.47萬元

而且不只好萊塢明星的穿著打扮所費不貲，連鋪設在星光大道的紅地毯也非常昂貴，WalletHub指稱，光是5萬平方呎紅地毯就價值2萬4700元，尚不包括兩天工程18名工人的工資。

鍍金小金人 造價400元

雖然奧斯卡得獎人沒有現金獎勵，但鍍金小金人造價400元，更遑論奧斯卡在影壇的重要地位，只要贏得最佳男女主角殊榮，下部片酬可望提高20%。

根據CNBC報導，演技與導演獎項的25位入圍者與頒獎典禮主持人皆可獲得價值逾18萬元、象徵「皆大歡喜」(Everybody Wins)的大禮包。

不過大禮包並非來自美國影藝學院(AMPAS)，而是由洛杉磯行銷公司Distinctive Assets提供，今年最貴重的禮物是價值5萬元的套裝旅遊行程，入圍者可邀請九名賓客一起入住位於瑞士阿爾卑斯山度假勝地Chalet Zermatt Peak的小木屋三晚。

今年第四度主持奧斯卡頒獎典禮的吉米金莫(Jimmy Kimmel)曾經透露2017年首次主持奧斯卡，拿到1萬5000元報酬；他說：「乍以為是一晚主持費，但其實得花數個月時間準備。」

2010年奧斯卡主持人亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)也曾感嘆這分差事「吃力不討好」並抱怨道：「奧斯卡付的報酬猶如餵雞的飼料。」根據媒體報導，2013年頒獎典禮節目製作人獲得至少10萬元「報酬」。

奧斯卡頒獎典禮30秒電視廣告收費185萬元，雖遠不及超級盃廣告費700萬元，仍可為美國廣播公司(ABC)帶來1億2000萬元收入。