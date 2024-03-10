我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

兩黨議員重提立法 籲夏令時間永久化

亞洲電影大獎 役所廣司、蔣勤勤奪影帝后

記者黃保慧／即時報導
最佳導演是枝裕和。圖／摘自IG
最佳導演是枝裕和。圖／摘自IG

第17屆亞洲電影大獎10日晚在香港西九文化區戲曲中心舉行頒獎典禮，最後由役所廣司以「我的完美日常」奪最佳男主角，擊敗去年影帝梁朝偉，而最佳女主角則由中國演員蔣勤勤以「草木人間」封后。

梁朝偉與劉嘉玲在紅毯受訪時，表示欣賞吳慷仁，大讚「富都青年」做得好，也說：「役所廣司的話我是他的粉絲啦！」就連擔任頒獎人的范冰冰也讚賞吳慷仁，「今天晚上我頒發的是最佳男主角獎，很多男演員都很優秀，吳慷仁的電影我一直有看，也有關注他，看他今天晚上有沒有這個幸運拿到獎。」她也提到，終於因為這場頒獎典禮與大家相聚。

盛會上眾知名演員盛裝出席，包含韓星李英愛、名導張藝謀、梁朝偉、劉嘉玲、范冰冰、趙麗穎等，台灣演員則有入圍影帝后的金馬影帝吳慷仁、影后林品彤，還有入圍女配角的萬芳，以及頒獎人陳以文、許瑋甯、蔡凡熙、劉冠廷。

「第十七屆亞洲電影大獎」完整得獎名單

最佳電影／「邪惡根本不存在」日本

最佳導演／「怪物」是枝裕和

最佳男主角／「我的完美日常」役所廣司

最佳女主角／「草木人間」蔣勤勤

最佳男配角／「12.12：首爾之春」朴勳

最佳女配角／「白日之下」梁雍婷

最佳新導演／「年少日記」卓亦謙

最佳新演員／「風之城」Tergel Bold-Erdene

最佳編劇／「雪豹」萬瑪才旦

最佳剪接／「12.12：首爾之春」金尚範

最佳攝影／「雪豹」馬提亞斯德爾甫

最佳原創音樂／「邪惡根本不存在」石橋英子

最佳造型設計／「金手指」文念中

最佳美術指導／「金手指」林子僑

最佳視覺效果／「哥吉拉-1.0」山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司

最佳音響／「哥吉拉-1.0」井上奈津子

AFA新世代獎／趙麗穎

2023年最高票房亞洲電影／「滿江紅」張藝謀

卓越亞洲電影人大獎／李英愛、鈴木亮平

范冰冰參加亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／摘自YouTube
范冰冰參加亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／摘自YouTube
卓越亞洲電影人大獎李英愛。圖／摘自IG
卓越亞洲電影人大獎李英愛。圖／摘自IG
許瑋甯(左)、萬芳出席第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／海鵬提供
許瑋甯(左)、萬芳出席第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／海鵬提供
梁朝偉、劉嘉玲參加亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／摘自YouTube
梁朝偉、劉嘉玲參加亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／摘自YouTube
陳以文（左起）、許瑋甯、張吉安、萬芳出席第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／海鵬提...
陳以文（左起）、許瑋甯、張吉安、萬芳出席第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮。圖／海鵬提供

梁朝偉 入圍 趙麗穎

上一則

夫家讓奚夢瑤做一件事 證明賭王媳婦地位穩了

延伸閱讀

趙麗穎演配角卻搶C位？被嘲影版「上春山」

趙麗穎演配角卻搶C位？被嘲影版「上春山」
趙麗穎也搶C位？宣傳新片「配角變主角」 被嘲影版「上春山」

趙麗穎也搶C位？宣傳新片「配角變主角」 被嘲影版「上春山」
劉嘉玲洩與梁朝偉情人節行程 見梅西香港不出場曝心情

劉嘉玲洩與梁朝偉情人節行程 見梅西香港不出場曝心情
梁朝偉改變演技 隔10年再爭香港金像獎影帝

梁朝偉改變演技 隔10年再爭香港金像獎影帝

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33
甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)

Cos初音被罵翻… 甜馨道歉並註銷微博 網：何必為難孩子

2024-03-02 07:00

超人氣

更多 >
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼

漲價變太貴…1家4口遊日本吉卜力公園 花費相當到迪士尼
「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對

「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對
銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室