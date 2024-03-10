亞洲電影大獎 役所廣司、蔣勤勤奪影帝后

最佳導演是枝裕和。圖／摘自IG

第17屆亞洲電影大獎10日晚在香港西九文化區戲曲中心舉行頒獎典禮，最後由役所廣司以「我的完美日常」奪最佳男主角，擊敗去年影帝梁朝偉 ，而最佳女主角則由中國演員蔣勤勤以「草木人間」封后。

梁朝偉與劉嘉玲在紅毯受訪時，表示欣賞吳慷仁，大讚「富都青年」做得好，也說：「役所廣司的話我是他的粉絲啦！」就連擔任頒獎人的范冰冰也讚賞吳慷仁，「今天晚上我頒發的是最佳男主角獎，很多男演員都很優秀，吳慷仁的電影我一直有看，也有關注他，看他今天晚上有沒有這個幸運拿到獎。」她也提到，終於因為這場頒獎典禮與大家相聚。

盛會上眾知名演員盛裝出席，包含韓星李英愛、名導張藝謀、梁朝偉、劉嘉玲、范冰冰、趙麗穎 等，台灣演員則有入圍 影帝后的金馬影帝吳慷仁、影后林品彤，還有入圍女配角的萬芳，以及頒獎人陳以文、許瑋甯、蔡凡熙、劉冠廷。

「第十七屆亞洲電影大獎」完整得獎名單

最佳電影／「邪惡根本不存在」日本

最佳導演／「怪物」是枝裕和

最佳男主角／「我的完美日常」役所廣司

最佳女主角／「草木人間」蔣勤勤

最佳男配角／「12.12：首爾之春」朴勳

最佳女配角／「白日之下」梁雍婷

最佳新導演／「年少日記」卓亦謙

最佳新演員／「風之城」Tergel Bold-Erdene

最佳編劇／「雪豹」萬瑪才旦

最佳剪接／「12.12：首爾之春」金尚範

最佳攝影／「雪豹」馬提亞斯德爾甫

最佳原創音樂／「邪惡根本不存在」石橋英子

最佳造型設計／「金手指」文念中

最佳美術指導／「金手指」林子僑

最佳視覺效果／「哥吉拉-1.0」山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司

最佳音響／「哥吉拉-1.0」井上奈津子

AFA新世代獎／趙麗穎

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