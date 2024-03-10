亞洲電影大獎 役所廣司、蔣勤勤奪影帝后
第17屆亞洲電影大獎10日晚在香港西九文化區戲曲中心舉行頒獎典禮，最後由役所廣司以「我的完美日常」奪最佳男主角，擊敗去年影帝梁朝偉，而最佳女主角則由中國演員蔣勤勤以「草木人間」封后。
梁朝偉與劉嘉玲在紅毯受訪時，表示欣賞吳慷仁，大讚「富都青年」做得好，也說：「役所廣司的話我是他的粉絲啦！」就連擔任頒獎人的范冰冰也讚賞吳慷仁，「今天晚上我頒發的是最佳男主角獎，很多男演員都很優秀，吳慷仁的電影我一直有看，也有關注他，看他今天晚上有沒有這個幸運拿到獎。」她也提到，終於因為這場頒獎典禮與大家相聚。
盛會上眾知名演員盛裝出席，包含韓星李英愛、名導張藝謀、梁朝偉、劉嘉玲、范冰冰、趙麗穎等，台灣演員則有入圍影帝后的金馬影帝吳慷仁、影后林品彤，還有入圍女配角的萬芳，以及頒獎人陳以文、許瑋甯、蔡凡熙、劉冠廷。
「第十七屆亞洲電影大獎」完整得獎名單
最佳電影／「邪惡根本不存在」日本
最佳導演／「怪物」是枝裕和
最佳男主角／「我的完美日常」役所廣司
最佳女主角／「草木人間」蔣勤勤
最佳男配角／「12.12：首爾之春」朴勳
最佳女配角／「白日之下」梁雍婷
最佳新導演／「年少日記」卓亦謙
最佳新演員／「風之城」Tergel Bold-Erdene
最佳編劇／「雪豹」萬瑪才旦
最佳剪接／「12.12：首爾之春」金尚範
最佳攝影／「雪豹」馬提亞斯德爾甫
最佳原創音樂／「邪惡根本不存在」石橋英子
最佳造型設計／「金手指」文念中
最佳美術指導／「金手指」林子僑
最佳視覺效果／「哥吉拉-1.0」山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司
最佳音響／「哥吉拉-1.0」井上奈津子
AFA新世代獎／趙麗穎
2023年最高票房亞洲電影／「滿江紅」張藝謀
卓越亞洲電影人大獎／李英愛、鈴木亮平
上一則
FB留言