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女星嫁豪門...婆婆禁用洗髮精 離婚後還被鬧事

記者梅衍儂／即時報導
安晨妤忍受不了前婆婆。（圖／安晨妤提供）
安晨妤忍受不了前婆婆。（圖／安晨妤提供）

藝人大S遭前婆婆張蘭故意嘲諷，在兩岸三地引起熱議，同樣離婚後和前夫家糾紛不斷，甚至被前婆婆元祖食品創辦人張秀琬闖入住處的安晨妤感同深受，她有感而發說：「不要以為離婚就是結束一切，前任的家庭有可能糾纏一輩子，他們就是只允許人家嫁進去，不准人家離開。」

安晨妤透露前一段婚姻，她嫁進去之後不僅做牛做馬，對於前婆婆的命令更是要說一不能說二。安晨妤說：「前婆婆曾要求她洗頭不准用洗髮精，在那段時間，她只好在外面偷偷洗。」安晨妤無奈表示：「如果嫁了媽寶，另一半很多事情要去聽媽媽的，代表他無法做媽媽和太太之間的橋樑。婚姻就是一場災難。」嚴正呼籲前夫出來面對現在正在進行的監護權官司，因為一直請假讓事情延宕，不要說一套做一套。

日前安晨妤在家中，前婆婆突然現身，沒有經過允許強行闖入，拿著手機四處拍攝，安晨妤見狀大為光火，強硬要求前婆婆離開，雙方爆發激烈衝突，為此安晨妤還報警，警方到場勸說後，前婆婆才滿臉不悅地離去。

安晨妤自己都不相信離婚之後，荒謬的事可以一樁接一樁，「覺得奇妙，怎麼會有這樣人，後來轉換心情，把它當成另類茶餘飯後聊天的話題，也頗為舒壓」。

大S

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