我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向繁榮穩步前進或走向毀滅？ 拜川勾繪出不同的美國

微軟遭俄國家級駭客猛攻 攻擊量如「密碼噴灑」激增10倍

「雞姐」莫文蔚：拍「食神」第一天被當路人趕

娛樂新聞組／即時報導
莫文蔚說，如果有機會參演周星馳的新作「女足」，「可以當魔鬼身材教練」。（取材自微博）
莫文蔚說，如果有機會參演周星馳的新作「女足」，「可以當魔鬼身材教練」。（取材自微博）

香港天后莫文蔚出道至今累積出演50部影片，領銜主演超過40部電影，其中，她在「食神」中扮醜飾演的「雞姐」一角，最讓觀眾印象深刻。時隔28年，莫文蔚重回拍攝地，分享當年拍攝趣事，「第一天就被工作人員驅趕」。

莫文蔚近日重回「食神」舊地，勾起了不少回憶，「其實拍《食神》已經是28年前，但是印象真的太深刻，真是太經典。」「雞姐」眼皮下垂、暴牙、還手握菜刀，模樣醜到極致。她說︰「當年第一天開工時，因所有工作人員都沒見過我的『火雞姐』造型，我在樓上化好妝，下樓準備拍攝時，竟被工作人員驅趕，以為我是路人，證明那個造型成功，」讓她很有成就感。

「最開心是『食神』是28年前上映，但不同年代的觀眾也有看。我丈夫也有看，覺得我可以扮成這樣很厲害。」被問到是否還會想跟周星馳合作，她表示非常樂意，「看幾時有需要就call我」。

久未拍戲的莫文蔚透露，去年在香港拍了一部電影，但目前不能透露詳情，只可說那是一部有很多特效的大製作，有位天王巨星參演，而她的角色很有氣勢，是從未演過的。她說︰「我在那部戲中不用扮醜，扮醜一次就夠了。」

至於被問到可會參演周星馳的新作「女足」時，莫文蔚說︰「如果參演，我可以當魔鬼身材教練，球員角色就讓年輕人飾演吧。」

莫文蔚重回「食神」拍攝地，分享當年拍攝趣事。（取材自微博）
莫文蔚重回「食神」拍攝地，分享當年拍攝趣事。（取材自微博）

香港 周星馳

上一則

七龍珠永遠不死 鳥山明曾稱漫畫就是要胡思亂想

下一則

好事近？楊玏、王玉雯「已買新房」

延伸閱讀

周星馳「女足」選角 翻版王祖賢出線 國家隊的她也來了

周星馳「女足」選角 翻版王祖賢出線 國家隊的她也來了
周星馳新片「女足」2美女出爐 驚見「乘風」翻版王祖賢

周星馳新片「女足」2美女出爐 驚見「乘風」翻版王祖賢
星爺籌拍「女足」 熟面孔角逐海選

星爺籌拍「女足」 熟面孔角逐海選
周星馳「少林女足」續作 海選下一任「星女郎」

周星馳「少林女足」續作 海選下一任「星女郎」

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57

超人氣

更多 >
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
「海上鬥爭準備」習近平出席解放軍代表會議釋軍事信號

「海上鬥爭準備」習近平出席解放軍代表會議釋軍事信號