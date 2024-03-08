「雞姐」莫文蔚：拍「食神」第一天被當路人趕

莫文蔚說，如果有機會參演周星馳的新作「女足」，「可以當魔鬼身材教練」。（取材自微博）

香港 天后莫文蔚出道至今累積出演50部影片，領銜主演超過40部電影，其中，她在「食神」中扮醜飾演的「雞姐」一角，最讓觀眾印象深刻。時隔28年，莫文蔚重回拍攝地，分享當年拍攝趣事，「第一天就被工作人員驅趕」。

莫文蔚近日重回「食神」舊地，勾起了不少回憶，「其實拍《食神》已經是28年前，但是印象真的太深刻，真是太經典。」「雞姐」眼皮下垂、暴牙、還手握菜刀，模樣醜到極致。她說︰「當年第一天開工時，因所有工作人員都沒見過我的『火雞姐』造型，我在樓上化好妝，下樓準備拍攝時，竟被工作人員驅趕，以為我是路人，證明那個造型成功，」讓她很有成就感。

「最開心是『食神』是28年前上映，但不同年代的觀眾也有看。我丈夫也有看，覺得我可以扮成這樣很厲害。」被問到是否還會想跟周星馳 合作，她表示非常樂意，「看幾時有需要就call我」。

久未拍戲的莫文蔚透露，去年在香港拍了一部電影，但目前不能透露詳情，只可說那是一部有很多特效的大製作，有位天王巨星參演，而她的角色很有氣勢，是從未演過的。她說︰「我在那部戲中不用扮醜，扮醜一次就夠了。」