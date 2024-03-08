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鳥山明辭世消息隱瞞1周 期間還舉辦作品計畫發表會

中央社東京8日專電
日本漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。(歐新社)
日本漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。(歐新社)

日本漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。不過，他的死訊直到今天才被公開，社群媒體瞬間充滿悲傷、震驚留言。

網友對於鳥山明的死訊竟能被瞞得如此嚴密，都感到十分震驚。在他逝世後，他的作品計畫甚至還舉行過發表會。

鳥山明的工作室BIRD STUDIO今天發布聲明告知外界噩耗，稱「鳥山明熱心投入許多工作，而且還有許多事情尚未完成，相當遺憾他離開人世」。

聲明還說，鳥山明的葬禮已由親近的家人舉行完畢，並依照鳥山明尋求寧靜的意願，謝絕弔唁、奠儀、供品、獻花，也懇請媒體不要採訪鳥山明的家人。

與此同時，東映動畫、集英社「少年JUMP」的官方網站也發文追悼，令人驚訝的是，「少年JUMP」的官方網站還刊載了鳥山明至交，以及著名漫畫家的追悼評論。

這些人包括「勇者鬥惡龍」製作人堀井雄二，「電影少女」、I”s作者桂正和，「航海王」作者尾田榮一郎，以及「火影忍者」作者岸本齊史，一共4人。他們都對鳥山明的突然逝世感到不捨，並寫下長文傳達對他的敬意與懷念。

這顯見在發表鳥山明逝世消息之前，相關人士做了嚴密的準備工作。

其實，鳥山明最近頗為活躍。3月4日，以鳥山明短篇漫畫「SAND LAND」為中心的計畫才在東京舉辦「SAND LAND Project發表會」。雖然「SAND LAND」劇場版動畫去年8月已經在日本上映，但發表會上稱，鳥山明還有許多未來構想。

發表會上也引用鳥山明的評論，提到新的角色設定等。誰也不知道，當時鳥山明已經逝世。

社群媒體上，網友對於鳥山明的死訊竟能被瞞得如此嚴密感到震驚。

有人說「看到鳥山明老師的訃告，竟然是1周前發生的事，沒有任何資訊被洩露，真的很令人震驚」、「老師在1周前去世了，他們收集了名人的評論，直到1周後才在官方網站宣布，保密能力真是驚人」、「保守了1周的秘密，也就是說，完全沒有從任何人口中洩露出去，可見鳥山明老師有多受人尊敬」、「能夠守住秘密，集英社的管理能力固然者人，但也有老師本人的原因。」

社群媒體 日本

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