「沙丘2」全球熱映 佛羅倫斯突認了：最愛金剛

「沙丘：第二部」全台票房破億。圖／華納兄弟提供

電影「沙丘：第二部」在台灣票房7日正式破億！片中除了眾卡司高水準的演出、浩大宏偉的場面，氣勢磅礴的配樂也有著極高的情緒感染力。此次的配樂同樣由獲奧斯卡 金像獎的配樂大師漢斯季默操刀，他譜曲、打造新樂器，帶著觀眾完全置身於沙丘的世界及故事中。票房熱賣，眾人也開始為華納兄弟影業下一部電影「哥吉拉與金剛：新帝國」宣傳。

在「哥吉拉與金剛：新帝國」最新社群影片，找來「沙丘：第二部」主角群討論最愛哥吉拉還是金剛，飾演「伊若琅公主」的佛羅倫斯普伊則說自己最愛金剛，喜歡他看起來總是如此霸氣，「不過我也很愛哥吉拉」。

配樂漢斯季默是原著小說的鐵粉，然而他在「沙丘」上映的6個月後還在創作，希望能替導演丹尼維勒納夫提供「沙丘：第二部」的靈感。漢斯季默分享：「我從未離開過沙丘的世界。事實上，我想導演丹尼維勒納夫覺得我很瘋，因為在第一集殺青後我仍不斷譜曲。 」

導演丹尼維勒納夫說：「他這次得以更加深入哈肯能家族的世界，我希望他能為菲得羅薩編寫配樂，為哈肯能世界，還有為皇帝配樂，更重要的是，我希望他能為荃妮寫一些令人難忘的旋律，一段愛情主題曲，我希望那會是最為哀傷動人，但又是最為美麗的愛情主題曲。 」