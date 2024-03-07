金秀賢新戲當窩囊愛哭包 入贅財閥家 霸總竟是金智媛

金秀賢（左）和金智媛合作新劇「淚之女王」。圖／Netflix提供

韓星金秀賢和金智媛新戲「淚之女王」9日開播，金秀賢相隔3年回歸小螢幕，外界好奇為何3年來都沒新作，今（7）日記者會上他表示是在尋找好劇本；「淚」劇中他一改斯文形象，變成入贅的愛哭窩囊小老公，金智媛則是財閥霸總大女主，她大讚金秀賢是開心果，在拍攝現場帶給大家能量。

金秀賢因「來自星星的你」一劇走紅，「星你」編劇朴智恩這次再度操刀，不過金秀賢這次詮釋的角色和「都敏俊」冷酷個性大相徑庭，先前預告片出爐，他大哭大叫的演出讓觀眾充滿期待，劇組更遠赴德國 取景。

影片來源：噓！星聞

金秀賢和金智媛首度合作演夫妻，金秀賢說：「劇中設定我們已結婚3年，雖然內心還是有火花，有時候看到對方還是會感到開心、興奮，但卻又一種很難表達的感覺。」金智媛則說：「我已經很久沒有演過這麼豐富的角色了。」

金秀賢不諱言休息了一陣子才接戲，「這段時間感覺像是去當兵了，但其實我沒有休息，一直在努力尋找工作，直到遇見了這個劇本，劇本很棒，且有非常多的轉折，讓我沒有理由不加入這個團隊。」金秀賢稱金智媛是「深思熟慮的女王」或是「專注女王」，因為金智媛在片場上非常專注；而金秀賢則被其他演員笑稱是「放鬆王子」，金智媛透露金秀賢會在片場給大家很多能量，讓原本緊張的她感到放鬆許多，也是片場中的開心果。