Lisa驚喜現身LV大秀獲超高規格待遇

BLACKPINK成員Lisa去年身陷「瘋馬秀」風波後傳出代言品牌中國方面與他切割，11月底時參加英國國宴時便已不再著用CELINE服裝。正當粉絲們疑惑Lisa是否與CELINE合作是否結束時，她昨（6）驚喜現身Louis Vuitton大秀，不僅全身行頭都出自LV，還獲得超高規格待遇，讓粉絲們直呼：「時尚女王回來了！」

事實上，Lisa在今年一月底時首次將拎著Dior包包的美照PO上IG，之後也分享了她新購入的愛馬仕黑粉配色包包以及為LOEWE拍攝的廣告畫報。而CELINE官方IG則是在去年10月底PO出Lisa最後一張代言照後便沒有再更新有關Lisa的照片；Lisa則是在1月底時PO出最後一張手拿CELINE包的照片。

眼尖粉絲從她今年的穿搭照中，包括CELINE在內，認出她所著用的牌子皆出自緋聞 男友LVMH集團三公子 Frédéric Arnault家中品牌，雖然兩人從未承認彼此關係，但也可以理解Lisa憑自身強大的時尚消化力及影響力獲得眾多品牌青睞。