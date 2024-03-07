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不愧是周董 搶下RIMOWA全球代言 成華人第一

記者梅衍儂／即時報導
周杰倫代言行李箱品牌。圖／RIMOWA提供
周杰倫代言行李箱品牌。圖／RIMOWA提供

樂壇天王周杰倫持續發揮他的國際影響力，再添一個重量級全球代言，擁有126年歷史的精品行李箱品牌RIMOWA（日默瓦）今（7）日宣布周杰倫擔任其全球品牌代言人，周董成為RIMOWA有史以來第一位華人擔任其「全球」品牌代言人，「華人之光」再度閃耀國際舞台。

RIMOWA官宣中提及：「周杰倫擁有音樂人、導演及演員等多重身份，生動體現了RIMOWA的匠心與創新精神。在演藝工作不斷探索和開創的過程中，他所秉持的價值觀也反映了RIMOWA不斷突破界限和定義新標準的承諾。周杰倫將激勵全球各地的旅行者開啟一場改變之旅。」RIMOWA首席執行官Hugues Bonnet-Masimbert表示:「RIMOWA始終相信旅行的變革力量，在潛心鑽研工藝的同時大膽追求創新。周杰倫所秉持的價值觀與RIMOWA高度契合，並且作為一位有著廣泛知名度的藝術家，他的全球影響力令我們欽佩不已，我們很榮幸邀請他加入RIMOWA，成為我們的全球品牌代言人。」

周杰倫帶著該牌行李箱從「地表最強」演唱會到現在的「嘉年華」演唱會，陪伴周杰倫巡迴了好多城市，當時在展覽中吸引了許多民眾的目光，成為巡迴展中人氣極高的展覽品，這次的合作也成為雙方攜手共進的旅途中一個深遠意義的獨特回憶。周杰倫說：「當我在世界各地工作的時候，RIMOWA就像一個很熟的老朋友，一起擁有著共同的回憶。不只在工作上，在旅行的時候，陪伴著我去探索新的事物、找尋新的靈感。這次很開心擔任RIMOWA全球品牌代言人，很珍惜這個緣分，珍惜這個老朋友-RIMOWA」。

他1月在英國倫敦拍攝RIMOWA廣告，取景國王十字車站及倫敦街頭，當時倫敦連日陰雨綿綿，周杰倫「太陽之子」的稱號彷彿發揮威力，拍攝廣告的那兩天幸運地天氣放晴，拍攝過程中周杰倫與老外導演不斷交流，適時提供想法，讓拍攝工作進行得相當順利。

日前周杰倫在IG分享一幅神秘油畫，問粉絲猜猜是哪位大師的傑作，2小時後答案揭曉，原來作者是他2歲的小女兒Jacinda，照片中一隻小手在顏料盤上塗抹，粉絲紛紛驚訝表示：「太厲害了吧！」、「以為是Joan Mitchell大師的作品」、「Jacinda是天生的藝術家」，讚揚她繼承了優秀的藝術基因。

周杰倫國際影響力愈發強大。圖／RIMOWA提供
周杰倫國際影響力愈發強大。圖／RIMOWA提供

周杰倫 華人

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