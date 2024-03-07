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愛侶變怨偶 鍾成虎、陳綺貞到底吵什麼？內幕曝光

記者林士傑、黃保慧／即時報導
鍾成虎(左)跟陳綺貞過去是音樂圈的佳偶，如今撕破臉互告。圖／添翼創越提供
鍾成虎(左)跟陳綺貞過去是音樂圈的佳偶，如今撕破臉互告。圖／添翼創越提供

昔日愛侶兼同事鍾成虎、陳綺貞去年決裂，鍾成虎告陳綺貞涉犯著作權法，今兩人同赴台北地檢署說明，庭後陳綺貞的律師陳豪杉再度聲明陳綺貞與鍾成虎已無著作授權、經紀合約關係，並已提告；鍾成虎在律師陪同下快閃，不久後發出律師聲明稱「陳小姐違約在先卻主動提告」，強調擁有陳綺貞母帶錄音著作、視聽著作的永久專屬代理。

陳綺貞1月以被告身分出庭，與前東家「添翼創越工作室」負責人鍾成虎都因偵查中不便說明，添翼則表明公司資產被偷。今天二度開庭，陳綺貞的律師庭後表示對判決很有信心，因為鍾成虎提告內容並非事實、且涉嫌妨害名譽，另針對鍾成虎侵佔音樂及MV母帶不願歸還等事，已於去年10月提出民事訴訟，目前審理當中，律師聲明並強調「鍾先生無權再利用我方（指）陳綺貞著作」。

陳綺貞則哽咽表示非常不願意走到這一步，「自己獨立出資的母帶，到現在都還要不回來，我也要不到我所有演唱會的合約，還聽說很多合約簽名不是我親筆簽名的。我常會覺得很害怕的是，跟他在一起這10幾年裡面，到底還有多少我不知道的事。」

陳綺貞跟鍾成虎交往18年後於2017年分手，2年後才正式公開情斷，但仍維持友好合作關係，去年鍾成虎突在社群發文控訴她是雙面人、要求提高唱酬等，陳綺貞反擊稱前東家「添翼」未依契約忠實提供經紀服務及結算報酬，雙方撕破臉對簿公堂。

鍾成虎今庭後委託律師方文萱、葉子寧發表2點聲明，強調「添翼」合法擁有陳綺貞之母帶錄音著作、視聽著作、詞曲音樂著作、經紀事務之專屬代理權限，同步回應陳綺貞所言「聽說很多合約上的簽名不是我親筆簽的」，添翼表示陳綺貞跟律師試圖放話影響官司，「我方尊重且望一切能理性的依法處理，相信任何影射或渲染，最終都無法通過法律檢查。」顯見雙方對於合約期限沒有共識，

「添翼創越工作室」負責人鍾成虎強調仍擁有陳綺貞母帶錄音著作、視聽著作、詞曲音樂著...
「添翼創越工作室」負責人鍾成虎強調仍擁有陳綺貞母帶錄音著作、視聽著作、詞曲音樂著作、經紀事務之專屬代理權限。記者林士傑／攝影
陳綺貞被粉絲封為「文青女神」。圖／本報資料照片
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