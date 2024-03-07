台歌手陳綺貞與前男友撕破臉挨告著作權法 指控鍾成虎盜用授權

歌手陳綺貞。（記者房荷庭／攝影）

台灣歌手陳綺貞與添翼文創負責人鍾成虎去年撕破臉，鍾提告陳涉犯著作權法，繼今年1月後台北地檢署今天上午再次傳喚陳綺貞及鍾成虎到庭。庭後，鍾則未多做回應；陳綺貞方面則指控，鍾持續對外授權她的作品，已提起民事訴訟。

陳綺貞委任律師說，鍾成虎提告的內容不實在，自從合約終止以後，陳綺貞、鍾成虎及添翼文創公司已沒有任何著作權的授權關係，並否認鍾對外主張具有作品授權的說法，已針對鍾涉嫌侵權行為提起民事訴訟，現由法院審理中。

陳綺貞說，她至今仍要不回獨立出資的母帶，鍾成虎不願意接受查帳，持續對外授權她的作品，最近聽說演唱會合約上的簽名並非由她所簽，她不曉得和鍾交往一起的十幾年中有多少是她不知道的事。語畢便與律師步離北檢。

去年6月間，鍾成虎發文指控陳綺貞要求提高唱酬、提高版稅與挑剔公司，半夜發簡訊情緒霸凌同事、違約私接活動等情形，並提告陳涉犯著作權法。

當時陳綺貞在社群貼出聲明，要求鍾成虎道歉並澄清，否則將依法維護名譽，請鍾接受雙方的感情與工作關係均已結束。

北檢於今年1月11日首次以被告身份傳喚陳綺貞到庭說明，今天上午再次傳喚陳綺貞及鍾成虎到庭說明，開庭時間約1小時。

庭後，鍾成虎方面未對案件多做回應。