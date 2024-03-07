我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

台歌手陳綺貞與前男友撕破臉挨告著作權法 指控鍾成虎盜用授權

記者房荷庭／台北即時報導
歌手陳綺貞。（記者房荷庭／攝影）
歌手陳綺貞。（記者房荷庭／攝影）

台灣歌手陳綺貞與添翼文創負責人鍾成虎去年撕破臉，鍾提告陳涉犯著作權法，繼今年1月後台北地檢署今天上午再次傳喚陳綺貞及鍾成虎到庭。庭後，鍾則未多做回應；陳綺貞方面則指控，鍾持續對外授權她的作品，已提起民事訴訟。

陳綺貞委任律師說，鍾成虎提告的內容不實在，自從合約終止以後，陳綺貞、鍾成虎及添翼文創公司已沒有任何著作權的授權關係，並否認鍾對外主張具有作品授權的說法，已針對鍾涉嫌侵權行為提起民事訴訟，現由法院審理中。

陳綺貞說，她至今仍要不回獨立出資的母帶，鍾成虎不願意接受查帳，持續對外授權她的作品，最近聽說演唱會合約上的簽名並非由她所簽，她不曉得和鍾交往一起的十幾年中有多少是她不知道的事。語畢便與律師步離北檢。

去年6月間，鍾成虎發文指控陳綺貞要求提高唱酬、提高版稅與挑剔公司，半夜發簡訊情緒霸凌同事、違約私接活動等情形，並提告陳涉犯著作權法。

當時陳綺貞在社群貼出聲明，要求鍾成虎道歉並澄清，否則將依法維護名譽，請鍾接受雙方的感情與工作關係均已結束。

北檢於今年1月11日首次以被告身份傳喚陳綺貞到庭說明，今天上午再次傳喚陳綺貞及鍾成虎到庭說明，開庭時間約1小時。

庭後，鍾成虎方面未對案件多做回應。

添翼文創負責人鍾成虎。（記者房荷庭／攝影）
添翼文創負責人鍾成虎。（記者房荷庭／攝影）

上一則

38歲大咖女神蓋兒加朵生第4胎 產後照美到不像話

下一則

錄影談婚事 節目播出前就離婚…小彬彬被罵「騙通告」

延伸閱讀

愛侶決裂又被告 台歌手陳綺貞出庭

愛侶決裂又被告 台歌手陳綺貞出庭
喜劇演員散布前女友裸照、影片判賠3000萬 她預期都拿不到

喜劇演員散布前女友裸照、影片判賠3000萬 她預期都拿不到
台總統府憲兵中彈亡 北檢台北馬偕醫院相驗

台總統府憲兵中彈亡 北檢台北馬偕醫院相驗
進口大陸蘇丹紅辣椒粉 新北檢聲押台進口商負責人

進口大陸蘇丹紅辣椒粉 新北檢聲押台進口商負責人

熱門新聞

鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
LOEWE品牌代言人楊冪出席LOEWE 2024秋冬女裝大秀。(圖／LOEWE提供)

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

2024-03-03 02:17
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48
迪麗熱巴被指在這段感情中，處於主動地位。(取材自微博)

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

2024-03-03 21:33
甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)

Cos初音被罵翻… 甜馨道歉並註銷微博 網：何必為難孩子

2024-03-02 07:00

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持