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「沙丘」甜茶想結婚了？凱莉詹納媽媽受訪引熱議

記者陳建嘉／即時報導
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。圖／摘自金球獎IG
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。圖／摘自金球獎IG

「甜茶」提摩西夏勒梅再創票房代表作，史詩鉅作「沙丘：第二部」上週於北美和全球上映，北美締造8250萬美金的佳績，提摩西的人氣高漲，戲外也與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納熱戀中，近期「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納接受訪問，提到兩個女兒金、坎達兒沒有結婚計畫，立刻讓眾多粉絲猜測，難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚？

消息一出，立刻在Reddit討論區引起熱議，克莉絲提到金、坎達兒現在只想好好享受人生，暫時沒有其他計畫，讓網友認為克蘿伊、凱莉是有結婚念頭，而她們目前也都確實有男友，但網友認為凱莉與前男友崔維斯史考特擁有2個小孩，也一直表示想成家，看來結婚機率不小，而她與提摩西也已經交往一年多。

「沙丘：第二部」票房後勢也持續看漲，不僅創下華納兄弟全球最高IMAX開片週末票房，打破導演丹尼維勒納夫和「甜茶」提摩西夏勒梅等人生涯的開片紀錄。整個劇組宛如大家庭，甜茶對於能回歸沙丘世界，直呼像是美夢成真，「在第1集中，我和辛蒂亞只共事了幾天， 但我們的友誼在第1集和第2集拍攝的數年間建立起來。」辛蒂亞回想起拍攝現場也說：「我會四處閒晃，帶上我的小型攝影機，然後盡可能的多拍攝，因為我想記錄我人生中的這段經驗，我們就像一家人。」電影現正熱映中。

提摩西查勒梅主演「沙丘：第二部」票房熱賣。圖／華納兄弟提供
提摩西查勒梅主演「沙丘：第二部」票房熱賣。圖／華納兄弟提供

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