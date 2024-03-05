「沙丘」甜茶想結婚了？凱莉詹納媽媽受訪引熱議

提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。圖／摘自金球獎IG

「甜茶」提摩西夏勒梅再創票房代表作，史詩鉅作「沙丘：第二部」上週於北美和全球上映，北美締造8250萬美金的佳績，提摩西的人氣高漲，戲外也與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納熱戀中，近期「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納接受訪問，提到兩個女兒金、坎達兒沒有結婚計畫，立刻讓眾多粉絲猜測，難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚？

消息一出，立刻在Reddit討論區引起熱議，克莉絲提到金、坎達兒現在只想好好享受人生，暫時沒有其他計畫，讓網友認為克蘿伊、凱莉是有結婚念頭，而她們目前也都確實有男友，但網友認為凱莉與前男友崔維斯史考特擁有2個小孩，也一直表示想成家，看來結婚機率不小，而她與提摩西也已經交往一年多。