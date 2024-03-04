又在炒作？ 于正稱某女星自薦演女一 不答應就拉黑他

編劇兼製作人于正又上熱搜了。(取材自微博)

大陸知名編劇兼製作人于正又上熱搜了。他近日在社交平台發文表示，有個女明星想演小說「金吾不禁長夜未明」的女主角，還說不答應就把他拉黑。于正表示，沒和這位女明星合作過，並稱她的粉絲腥風血雨。不少網友紛紛猜測這位女星是誰？也有人質疑，于正又在炒作了。

于正在文中提到，「昨晚半夜又有一個好友（我不能說明星，一說又要各種猜測，沒有必要）被我安利的小說看得如癡如醉，我都困得不行了，還要睜着疲憊的眼睛回覆她。她問我找不找她演，我說，你怎麽知道版權在我手裡？我又沒宣傳。她說反正版權在你手裡你就要找我，不然拉黑。」

于正問到，「要定她嗎？可是她的粉絲太血雨腥風了，我們也還沒合作過呢」。

于正的發文引起網友圍觀，紛紛猜測文中提到的到底是哪位女藝人，不少人猜測應該是某新晉小花，而于正的話也讓人想起娛樂圈中的一些「血雨腥風」事件。

但也有不少網友表示，「可能壓根就沒這個人，于正就是買了這本書的版權，然後炒作一波」、「別忘了他是編劇啊，小故事還不是信手拈來，講個小故事又幫自己炒作一把」、「他說的話能信嗎」。

眾所周知，于正相當擅長創造話題，不久前，他在社交平台爆料，新戲「五福臨門」被女藝人祝緒丹臨時棄演，他還痛批對方「人品差」，沒想到新劇開機時，他更在現場大喊「讓來不了的人去死吧」，一度引起爭議。

此外，他也曾嫌棄過46公斤的女演員趙晴胖，還說要陪她一起減肥，引來趙晴的好友徐嬌不快。