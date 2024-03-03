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「黑魔女」裘莉發威 傳不准布萊德彼特女友見她的小孩

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉不准前伴侶的現任女友見她的孩子。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉不准前伴侶的現任女友見她的孩子。（路透資料照片）

在大眾眼前常以「慈善聖母」模樣出現的安琪莉娜裘莉，偏偏碰到布萊德彼特和他的新女友伊妮絲迪拉蒙，就會變成狠心絕情的「黑魔女」，專門報導名流與明星八卦的「In Touch」雜誌稱她對布萊德彼特還充滿報復心，始終不放棄要毀掉他的形象，讓布萊德彼特也只好在和孩子們見面時保持超級低調的作風，免得讓她太受刺激。該雜誌更稱她對於伊妮絲也下了禁令，不准對方和自己跟布萊德彼特的孩子們見面，識相的伊妮絲乖乖照辦。

安琪莉娜裘莉對於布萊德彼特的態度轉變，讓外界都不得不感嘆「簡直翻臉如翻書」，當時她為了搶到還是有婦之夫的小布，知道他喜歡小孩，還讓養子麥杜斯常去他的休息拖車找他、以便建立好關係，結果現在麥杜斯在她影響之下，簡直恨小布入骨，根本不承認有這個養父，她的其他幾位年長的養子女，也先後公開與小布決裂，只有3個親生、年紀較幼的孩子們，還沒有跟父親切斷關係。

小布一心要跟孩子修補感情，極力避免刺傷裘莉，因此伊妮絲就不得不忍讓、配合。「In Touch」指她當然願意與男友的孩子們碰面，可是很清楚男友現在凡事小心，不容許旁人破壞他的親子時光，所以也就樂意配合，只要孩子們快到爸爸家，她就會提早20分鐘先出家門，才不會與他們撞個正著，不互相介紹、攀談也很奇怪。就因為裘莉的小心眼，伊妮絲必須面對這種尷尬的情況。好在小布對她極為欣賞，兩人還在甜蜜同居的階段，這些不愉快也無法影響她太久。

伊妮絲迪拉蒙為了和天王巨星戀愛，也有不少犧牲。圖／摘自IG
伊妮絲迪拉蒙為了和天王巨星戀愛，也有不少犧牲。圖／摘自IG
布萊德彼特極力與孩子們修補關係，還得擔心孩子們親媽的心情。（路透資料照片）
布萊德彼特極力與孩子們修補關係，還得擔心孩子們親媽的心情。（路透資料照片）

小布 布萊德彼特 裘莉

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