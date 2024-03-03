「黑魔女」裘莉發威 傳不准布萊德彼特女友見她的小孩

安琪莉娜裘莉不准前伴侶的現任女友見她的孩子。（路透資料照片）

在大眾眼前常以「慈善聖母」模樣出現的安琪莉娜裘莉 ，偏偏碰到布萊德彼特 和他的新女友伊妮絲迪拉蒙，就會變成狠心絕情的「黑魔女」，專門報導名流與明星八卦的「In Touch」雜誌稱她對布萊德彼特還充滿報復心，始終不放棄要毀掉他的形象，讓布萊德彼特也只好在和孩子們見面時保持超級低調的作風，免得讓她太受刺激。該雜誌更稱她對於伊妮絲也下了禁令，不准對方和自己跟布萊德彼特的孩子們見面，識相的伊妮絲乖乖照辦。

安琪莉娜裘莉對於布萊德彼特的態度轉變，讓外界都不得不感嘆「簡直翻臉如翻書」，當時她為了搶到還是有婦之夫的小布 ，知道他喜歡小孩，還讓養子麥杜斯常去他的休息拖車找他、以便建立好關係，結果現在麥杜斯在她影響之下，簡直恨小布入骨，根本不承認有這個養父，她的其他幾位年長的養子女，也先後公開與小布決裂，只有3個親生、年紀較幼的孩子們，還沒有跟父親切斷關係。