握奧斯卡獎投票權 金馬攝影意外「亮票」

余靜萍在台中市「中山73藝文空間」舉行座談，笑談「我每次投奧斯卡的片最後都沒有得獎」。(圖／海鵬提供)

以電影「(真)新的一天」勇奪第60屆金馬獎最佳攝影大獎的知名攝影師余靜萍，2日受台中市影視發展基金會之邀，專程赴台中市「中山73藝文空間」舉行座談。活動上更透露，她之所以在金馬獎頒獎典禮上僅鞠躬致意、而不置一詞，「因為我知道我只是比別人多一點運氣」。

余靜萍以攝影技巧、合作經驗與現場提問三大方向開講，現場除對導演陳宏一、陳哲藝、曾國祥，甚至與章子怡、周冬雨、易烊千璽及阮經天等人合作經驗讚不絕口。余靜萍除爲了該場座談，自掏腰包買機票回台灣，更提早到「中山73」，跟觀眾一起看她的獲獎電影「(真)新的一天」，回憶她在高雄市果貿社區拍片的點點滴滴。有觀眾請她評論金馬獎的給獎標準，余靜萍表示，不需要把得獎結果看得太重，「我每次投奧斯卡 的片最後都沒有得獎」，她並表示自己在當評審時，也曾努力捍衛心愛的電影但最後依然沒有得獎。

余靜萍是當今華語影壇少見且最搶眼的女攝影師，擔任過多部知名電影的攝影指導。她以周迅、吳彥祖主演的電影「明明」入行不久，即以陳宏一執導的電影「花吃了那女孩」影像風格驚艷影壇。2016年的「七月與安生」、2019年的「少年的你」兩度與香港 導演曾國祥合作、在中國拍攝的電影大獲佳評，除為她創造知名度，更獲香港電影金像獎最佳攝影大獎，成為首位獲得此獎的女性攝影師。

與金馬獎得主陳哲藝合作「燃冬」更入選去年坎城影展「一種注目」，陳哲藝甚至盛讚她「連氣味都可以拍出來」。2021年美國影藝學院邀請她加入會員，有權參與奧斯卡金像獎的投票 。有趣的是，她昨天也在回答觀眾問題時，一不小心「亮票」大爆自己青睞「夢想集中營」、「墜惡真相」等片，瞬間將現場熱烈氣氛炒到最高點。