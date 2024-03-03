3級片女神葉子楣揭「豔星之路」 堅持3點不露有原因

葉子楣近來出席公開活動。 圖／摘自微博

現年58歲的前三級片艷星葉子楣，8、90年代初憑驕人身材及性感演出，拍攝多部高票房三級片，因而被封為「香港 波神始祖」，後來選擇愛情引退，但作品仍被廣傳。沈潛多年，她近日接受電台節目「星光背後」專訪，暢談復出以及不後悔拍三級的選擇，

葉子楣先憑喜劇動作片「神勇飛虎霸王花」受到大家關注，而首部三級片是1990年票房破千萬的「聊齋艷譚」，她透露是香港導演麥當雄讓她走上豔星之路，「他說只需性感，但不用露（點），會拍得我好漂亮。當時不可不拍，因為簽了嘉禾，那就嘗試，但後期越拍越不開心，因為很多動作、表情尺度自己不太喜歡。」

至於之後再拍「玉蒲團」和其他三級片，她緊守「三點不露」，即便片商出高價，她仍不為所動，「那是我的底線和堅持，因為我認為一露就沒有神秘感。」而對於一直被質疑好身材是假的，她從來沒有生氣，直說：「聽習慣了，無所謂，不可能全世界都喜歡你，生氣只會自己辛苦。」

神影多年的葉子楣，再出現身材依然傲人，她表示多年來一直有維持身材，但並非為了復出大銀幕，說道：「從來沒想復出，最初只開心和一群從前好友一起玩。」後來越來越多朋友問起，才發覺自己還有戲癮，於是透露今年龍年確實有付出拍電影的計畫，但細節不方便透露，僅說：「角色是有突破，是有戲發揮，不只賣性感。」