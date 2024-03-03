反覆染燙仍是「髮量富翁」 NCT泰容親曝保養關鍵

泰容期待來台品嚐牛肉麵。圖／SM Entertainment提供

韓國男團NCT的泰容推出第二張迷你專輯「TAP」，他接受台灣媒體訪問，提到期待粉絲能透過這張作品感受到他成長的面貌，「為了能更好地表達我想傳遞的訊息，努力讓歌詞與旋律聽起來更簡潔，在歌詞傳達力上也花了許多心思」。

他在創作時習慣思考歌曲表演時的動作畫面，先前測MBTI屬性時，他就是非常標準的T人，自己也覺得「工作時非常的計畫型，努力地按照計畫進行，但此外的其他部分好像就是F了，對於想像這件事很喜歡也享受其中」。

雖然已經不是第一次單獨活動，泰容覺得跟團體成員一起宣傳還是有差，「感受最大的差別好像是體力，因為要獨自完成許多事情，無法依靠成員這點有些可惜」。

因為少了其他成員，他的互動和注意力全部放在團隊工作人員身上，自己負責專注在個人工作內容，其他部分則是「無條件地信任與跟隨經紀人哥哥與工作人員們」。

過去泰容造型髮色多變，這次也不例外，他非常滿意新歌MV中的髮色，對漂髮等改變來者不拒。粉絲好奇為何他能維持豐富髮量，泰容透露「好像沒有因為髮量多而有不便，因為漂髮太多次也會擔心頭皮，有用心管理著」，所以每天都會在睡前洗髮時使用護髮。

台灣粉絲們更關心他何時才能來台演出，泰容表示，以前還是ROOKIES練習生時曾經造訪台灣，「有機會去台灣的話，想在當地吃牛肉麵」。