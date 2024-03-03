小S公公過世 王偉忠現身「喜事」不捨：她有打給我

王偉忠（左三）出席「一村喜事」最終場演出。（記者李政龍／攝影）

王偉忠監製，沉浸式舞台劇 「一村喜事」3日於新北市空軍三重一村舉辦最終場，演員們齊聚分享演出心得。日前小S 徐熙娣的公公許慶祥於家中因心肌梗塞過世，享壽84歲，王偉忠被問到是否關心小S，他坦言：「有打電話給我講家裡的事，我這兩天會去看看她。」並透露對方並沒有來看戲，「最近她很忙」。

小S曾是王偉忠公司旗下藝人，2人情同父女，被問到小S公公過世的消息，王偉忠也難過地說

：「當然她有打電話給我，有留簡訊跟我講家裡的事情，我就保持關心。」，表示會找時間多去看看小S。

「一村喜事」自去年底推出以來連演30場，由岑永康、湯志偉輪番擔任主角「王村長」，描述父親嫁女兒的心情，演員高蕾雅、呂紹齊、那祈、杜偉誠、段彥希等也上台受訪，象徵圓滿謝幕，王偉忠也預告，該劇將推出2.0、3.0版。