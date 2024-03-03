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小S公公過世 王偉忠現身「喜事」不捨：她有打給我

記者陳慧貞／即時報導
王偉忠（左三）出席「一村喜事」最終場演出。（記者李政龍／攝影）
王偉忠（左三）出席「一村喜事」最終場演出。（記者李政龍／攝影）

王偉忠監製，沉浸式舞台劇「一村喜事」3日於新北市空軍三重一村舉辦最終場，演員們齊聚分享演出心得。日前小S徐熙娣的公公許慶祥於家中因心肌梗塞過世，享壽84歲，王偉忠被問到是否關心小S，他坦言：「有打電話給我講家裡的事，我這兩天會去看看她。」並透露對方並沒有來看戲，「最近她很忙」。

小S曾是王偉忠公司旗下藝人，2人情同父女，被問到小S公公過世的消息，王偉忠也難過地說

：「當然她有打電話給我，有留簡訊跟我講家裡的事情，我就保持關心。」，表示會找時間多去看看小S。

「一村喜事」自去年底推出以來連演30場，由岑永康、湯志偉輪番擔任主角「王村長」，描述父親嫁女兒的心情，演員高蕾雅、呂紹齊、那祈、杜偉誠、段彥希等也上台受訪，象徵圓滿謝幕，王偉忠也預告，該劇將推出2.0、3.0版。

該劇首場演出時，王偉忠曾被拉上台即興表演，最終場則需每桌敬酒，私下也是高粱酒代言人的他，則聲稱不會喝醉，「因為一直在醉。」，同樣有嫁女兒經歷的他直言，「嫁女兒真的會難過，心情很微妙，帶女兒出來把手交給男方，這個過程有失落、有划不來的感覺。捨不得又要裝大方，很複雜的心情，表情很難控管。」

「一村喜事」最終場由湯志偉(右)、高蕾雅演出嫁女兒的王村長夫妻。(記者李政龍／攝...
「一村喜事」最終場由湯志偉(右)、高蕾雅演出嫁女兒的王村長夫妻。(記者李政龍／攝影)
王偉忠出席「一村喜事」最終場演出。(記者李政龍／攝影)
王偉忠出席「一村喜事」最終場演出。(記者李政龍／攝影)

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