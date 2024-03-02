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才爆讓助理淋雨被罵… 楊冪時裝周化身女霸總 展現「體貼一面」

娛樂新聞組／即時報導
楊冪看秀的座位彰顯她一線女星地位。(取材自微博)
楊冪看秀的座位彰顯她一線女星地位。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪近日現身巴黎時裝周，大方分享一系列在秀場的照片，只見她頂著大波浪長髮，穿著一襲黑色皮大衣，散發霸氣女總裁氣質。此外，有細心網友發現，還有一張是楊冪和助理共撐一把傘的照片，被網友解讀她是在為日前耍大牌新聞「洗白」。

日前網上流傳一段影片，只見楊冪在拍戲時碰巧遇到下雨，但她下車後接過助理手中的傘就直接往片場走去，沒傘的助理只能用跑的衝向室內，遭網友質疑不體貼、耍大牌。

不過，此次楊冪受邀請出席巴黎時裝周，在秀場時也剛好遇到下雨，她一改先前作風，和旁邊助理共撐一把傘，而且，踩著高跟鞋不好走路的她，卻不斷提醒身邊工作人員小心。網友猜測，楊冪應該是想藉此機會，甩開耍大牌、重塑親民體貼形象。

當天，身穿黑色長皮衣的楊冪慢慢步行前往會場，全程沒有笑容，相當酷帥冷靜，而她的身旁跟了不少工作人員，看起來就像女總裁出巡，不少粉絲還在留言區呼喊，「老婆太美了」。

香港01報導，受到品牌方邀請出席時裝周的楊冪，獲得的待遇有別於其他女明星，除了獲安排在第一排位置看秀之外，坐在她身邊陪同她的人是品牌方CEO、LVMH集團總裁顧問及LVMH集團長公主，個個都是大人物，彰顯其一線女明星地位。

楊冪曬出和助理共撐一把傘的照片。(取材自微博)
楊冪曬出和助理共撐一把傘的照片。(取材自微博)

楊冪 香港 CEO

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