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小S公公許慶祥離世 一生好友石曜堂講述大家不知道的他

記者陳雨鑫／台北即時報導
藝人小S公公許慶祥（左）突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。本報資料照片
藝人小S公公許慶祥（左）突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。本報資料照片

藝人小S公公許慶祥因心肌梗塞離世，國防醫學院榮譽教授、前衛生署副署長石曜堂與他是大學時代就結識的好友。相交一輩子，石曜堂講述一般大眾不知道的許慶祥，他表示許慶祥非常聰明、自律，且愛好公益，在東台灣擔任小兒科醫師多年，照顧偏鄉病患，也對慈濟提供多協助。對於好友離世，哀痛逾恆。

石曜堂與許慶祥的情誼從大學時代開始，結識一輩子。對於老友突然離世，石曜堂非常傷心，百感交集，他說許慶祥不但是好友，更像是兄弟。

石曜堂表示，他和許慶祥結識時，兩人都是國防醫院的大一新生。許慶祥就讀國防醫學院藥學系，但只念了一個學期就轉學，後來考上中山醫學大院的醫學系，決定要行醫。在石曜堂印象中，許慶祥非常聰明，記得當年在國防的生理課很難，一堆人考試不及格，許慶祥是唯一過關的。

許慶祥醫學院畢業後，決定去台東行醫，擔任小兒科醫師。石曜堂說，他當時就非常佩服這位老同學，願意去偏鄉，也曾經幫忙協助開事等事宜。他也說，許慶祥非常有毅力，在台東看診之餘，每天打網球，練就好球技；研究股票也是自己用功，令人敬佩。許慶祥投資股票有成，曾被稱為台灣巴菲特。   

許慶祥女兒的許瑞云也是醫師，曾在花蓮慈濟醫院成立了能量醫學中心。她也在臉書說父親「走得很安詳，很快速無痛苦」，並表示：「感謝諸多好友的關懷與祝福，也感恩諸多慈濟人前來幫爸爸助念，也很感恩諸佛菩薩的加持讓父親走得很安詳，很快速無痛苦，順利跟著他心中的佛菩薩去到下段的旅程。」

許瑞云說，父親常跟他們說此生無憾，很滿足，孩子們都很孝順，許慶祥行醫時救了很多人，退休後也一樣繼續行善，是子女心中的典範。

投資 退休 臉書

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