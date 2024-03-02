阮經天「周處除三害」中國上映2天 票房達695萬

由黃精甫執導、阮經天主演的「周處除三害」3月1日起在中國上映，上映僅2天，總票房已突破人民幣5,000萬元。（取自電影周處除三害官方微博）

由黃精甫執導、阮經天主演的「周處除三害」3月1日起在中國上映，上映僅2天，總票房已突破人民幣5,000萬元（約695萬美元），更一度站上當日電影票房第一。其高票房也讓電影相關話題在社群發酵，包含先前傳出電影大量暴力、血腥內容遭刪減，以及金曲台語歌后鄭宜農演唱的主題曲「新造的人」都引發討論。

根據貓眼專業版即時數據，截至2日下午4點45分，「周處除三害」當日票房已來到2,666萬人民幣，占當日票房占比的20.6%。僅次於上映第22天、由張藝謀執導的中國喜劇電影「第二十條」。

「周處除三害」電影在中國正式上映前，在豆瓣評分飆至8.3（滿分為10），不過有網友指出，中國電影沒有分級，由於片中不少血腥殺戮畫面，先前點映（特映）的版本已經過修正。

例如電影後段教堂的「處決戲」用了置換畫面的方式處理，沒想到公映（正式上映）後，電影內容又傳出更進一步的刪改，戲稱「周處除三害」已變成「周處無害」版本。

不過，有消息傳出電影公映版本直接粗暴地被加上「馬賽克」，對此，有網友在微博 上稱，實際到戲院觀影時，沒有看到相關處理。

另外，由鄭宜農演唱的電影主題曲「新造的人」也引發話題。不少看完電影的網友表示被歌曲洗腦了，並引用歌詞說，想「一起飛翔，（成為）新造的人」。

「周處除三害」由香港 導演黃精甫執導、編劇，金馬影帝阮經天領銜主演，袁富華、陳以文、王淨、李李仁、謝瓊煖主演。電影引用古文典故，結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學，在去年第60屆金馬獎風光入圍 7項大獎，包含黃精甫入圍最佳導演、剪輯，阮經天入圍最佳男主角，並由洪昰顥順利奪下「最佳動作設計」。台灣票房累計突破新台幣4,000萬元。