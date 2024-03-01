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才高調喊話不婚 金晨被狗仔發現上胡夏家「見父母」

娛樂新聞組／即時報導
胡夏曾演唱「那些年，我們一起追的女孩」主題曲。(取材自微博)
胡夏曾演唱「那些年，我們一起追的女孩」主題曲。(取材自微博)

演唱「那些年，我們一起追的女孩」主題曲暴紅的大陸男歌手胡夏，今年1月間和女星金晨傳出緋聞，兩人還被拍到一起散步、看電影。對此，金晨不久前特地開直播否認兩人戀情，還說「我可不結婚」。沒想到日前，金晨被狗仔拍到拎著禮物去胡夏父母家作客，引起網友議論。

知名狗仔「吃瓜少女張小寒」3月1日在微博公開拍到金晨上胡夏家作客的畫面，只見金晨拎著大包小包禮物，胡夏也特地到門外接她。據悉，前段時間才傳出金晨帶胡夏回家見家長，讓網友忍不住猜測，「兩人雙方父母都見了，看來是好事近了」。

其實，胡夏、金晨早就被網友發現熱戀端倪，胡夏曾在節目自曝有暗戀的女星，沒多久就被發現兩人行程高度重疊，金晨更被發現化身迷妹去聽胡夏演唱會，兩人甜蜜互動藏都藏不住。

2月間，胡夏被拍到赴北京金晨父母家拜訪，飯後兩人還一起遛狗，緋聞愈傳愈烈。但沒想到，金晨立馬開直播解釋了這件事，指胡夏暗戀的圈內人不是自己，「不認識的時候怎麼暗戀？」還說自己不會結婚，肯定不會結婚。

就在粉絲一頭霧水之時，沒想到等來了金晨上門探望胡夏父母的消息。

有網友質疑，「都說了不結婚，那拜訪對方父母是要幹嘛」，還有粉絲直接脫粉，說金晨「撒謊成性，欺騙粉絲」。

據悉，金晨近年事業暢旺，不僅接拍「慶餘年」第二季，也與楊洋合演古裝新劇「凡人修仙傳」，近日，她和白敬亭主演的新劇「南來北往」也引起不少關注。

金晨被拍到拎著禮物去胡夏父母家作客。(取材自微博)
金晨被拍到拎著禮物去胡夏父母家作客。(取材自微博)

緋聞 微博

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