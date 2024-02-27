兒和女模分手 貝嫂傷心難過 打造下一卡戴珊家計畫破滅

羅密歐貝克漢（左）證實已和蜜亞雷根分手。(摘自IG)

號稱「英國除了皇室之外第2世家」的貝克漢家族，近來傳出排行第2的兒子羅密歐，和交往5年的模特兒蜜亞雷根分手，兩人過去幾年也是分分合合，可是這一次被稱「大吵之後蜜亞搬出與羅密歐的愛巢」，顯然問題頗為嚴重，羅密歐後來也在社群網站 上發表聲明承認與蜜亞已分手，強調「彼此之間仍有很多的尊重，也永遠會有堅實的友誼」，而英國「每日郵報」則報導，羅密歐的媽、前「高貴辣妹」維多莉亞，可是對這件事相當傷心。

兒子和多年女友分手，怎麼反而是媽媽更覺得難過？「每日郵報」稱，維多莉亞和蜜亞相處甚佳，對著個小女生很欣賞，不像大兒子布魯克林 的億萬千金妻子妮可拉佩茲，與她曾經非常不對盤，婚禮上直接開戰，一度成為媒體焦點。她真的很喜歡蜜亞，期盼蜜亞能夠真的嫁進來，成為貝克漢家重要的成員，她就能夠繼續朝向「將自家打造成下一個卡戴珊家族」目標邁進。維多莉亞多年來把「貝克漢」的招牌打響，不管開心或不開心，都不希望讓這品牌被影響，她認為貝克漢一家如果好好經營，有機會媲美又有錢又有名的卡戴珊家族，無奈自己生的兒子，偏偏要打亂她的計畫。