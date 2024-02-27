布萊德彼特要女友簽保密條款？公關否認：只是看重隱私
目前正和小自己快30歲的女友伊妮絲迪拉蒙熱戀中的布萊德彼特，竟然被傳還會要對方簽保密條款，雖然公關人員已否認，但歐美娛樂雜誌稱他對於隱私極端重視，也不是不信任伊妮絲，只是不願意彼此交往中的任何細節被公諸於世、變成各方討論的焦點。對於這種想法，伊妮絲也不會不理解，因為她的前夫保羅衛斯理也曾演出過熱門影集「噬血Y世代」，她很清楚名人大都會有這點堅持，「In Touch」形容：「如果布萊德彼特不要她簽，她還會覺得奇怪。」
布萊德彼特曾經有過兩段轟動各方的婚姻，但無論與珍妮佛安妮絲頓，或是和安琪莉娜裘莉，最後都沒有完美的收場，和裘莉甚至是鬧到撕破臉，也讓他一度提到戀愛就有很憤世嫉俗的心態，直到認識了伊妮絲，才真的有要認真投入的感覺，不然在他與裘莉鬧翻後，他和新認識的女性，頂多是一起開開心心而已，沒有想要認真。
「時人」稱布萊德彼特真的很喜歡與伊妮絲在一起，每當有她在，他總是心情很好，加上他又重隱私，所以伊妮絲搬來與他同居，是理所當然的發展，可是他並不著急，還沒想到要再度走進婚姻，先享受戀愛時的甜蜜再說。
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