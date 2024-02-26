一山不容兩虎？潔西卡艾芭想學瑞絲微絲朋 竟傳不和

瑞絲薇絲朋（左）與潔西卡艾芭幾年前還能友善互動，近來被傳鬧不和。圖／摘自IG

俗話說「后不見后」，在娛樂圈尤其如此，雖然這個圈子說小也不小，有些人還是很堅持「一山不容二虎」，絕對不願意有人來瓜分資源，近日美國八卦刊物就報導，原先推出號稱「全天然製成」商品而搖身變為女企業家的潔西卡艾芭，開始考慮讓公司業務跨進她過往熟悉的演藝圈，有意成立影視製作的部門，還以瑞絲薇絲朋的製作公司為效法的對象，這下子可把瑞絲給惹毛。

年紀差不到10歲、都曾經是俏麗可愛女偶像的瑞絲薇絲朋與潔西卡艾芭，過去在公開場合都算是一團和氣，並沒有正面衝突，幾年前瑞絲還曾經到潔西卡的自創品牌「誠實」的辦公事向她討教業務經營，哪知道幾年後風水輪流轉，潔西卡一度做得有聲有色、差點就要成為身價超過10億美元的富婆，「誠實」近年來卻發生市值嚴重蒸發，只剩下2億多美元，逼得潔西卡把腦筋動到業務延伸到製作podcast、真人秀、籌扮演唱會等娛樂事務上，就和製作影集與電影為主的瑞絲薇絲朋公司有競爭的問題，讓瑞絲像是豎起背上尖刺的刺蝟，對潔西卡很不爽，也小心提防。