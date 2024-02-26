「奧本海默」奧斯卡將大勝？會員不具名亮票 她成黑馬

小勞勃道尼獲得本屆奧斯卡最佳男配角的呼聲極高，被認為十拿九穩。（歐新社資料照片）

克里斯多夫諾蘭執導的賣座大片「奧本海默 」，連續奪下美國導演工會獎、演員工會獎、製片工會獎大獎，看似在奧斯卡上大獲全勝的氣勢銳不可擋，然而在影帝之爭，席尼墨菲還是被認為與「滯留生」保羅賈麥提距離很近、纏鬥激烈。美國重量級娛樂刊物「綜藝報」記者詢問一些開始要投下手中一票的美國影藝學院會員，發現席尼墨菲不一定穩操勝券，也有人投給保羅賈麥提甚至是他們之外的別人。

根據「綜藝報」的報導，有些會員掙扎在「到底該迎合大家看好的入圍 者、浪費手中的這張票，還是選出自己心中真正覺得奧斯卡該頒給他的入圍者」，於是有人決定把最佳男主角投給Netflix「魯斯汀」中的黑人男星柯爾曼多明哥。其他目前不具名亮票的4人，一個投給「美國小說」傑佛瑞萊特、一個給「奧本海默」席尼墨菲，兩個投給「滯留生」保羅賈麥提。

也還在纏鬥中的影后大戰，「可憐的東西」艾瑪史東痛失美國演員工會獎後聲勢下滑，在此獎勝出的「花月殺手」莉莉葛萊史東氣勢上揚，雖然仍被認為是這兩個人的激戰，「綜藝報」卻問道不只一位覺得主要非英語發音的「墜惡真相」，德國女星珊卓惠勒演技極精彩，是他們想投的對象。5個受訪者中，艾瑪史東、莉莉葛萊史東各獲1票，剩下有人投給「大師風華：真愛樂章」凱莉穆利根，另外兩票都給了珊卓惠勒。

最佳男女配角被認爲幾乎不太可能翻盤，目前「奧本海默」小勞勃道尼在5張不具名先亮票的選擇中，拿下4票，另有一人要投給「Barbie芭比 」萊恩葛斯林。最佳女配角最被看好的「滯留生」達芬喬伊藍道夫拿到3票，另有兩票給了「Barbie芭比」艾美莉卡費瑞拉、「紫色姐妹花」丹妮爾布魯克。