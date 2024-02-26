「雷鬼之父：音樂無國界」北美蟬聯票房雙周冠軍
描述音樂界不朽巨星巴布馬利生平的「雷鬼之父：音樂無國界」，自從西洋情人節在北美上映之後，票房一路走高，連續兩個周末都是賣座冠軍，打敗晚一周上映的「『鬼滅之刃』絆之奇蹟，邁向柱訓練」，才近半個月已經累積了7100萬美元的數字，破億大關指日可待，堪稱2024開年以來在北美票房表現最凌厲的新片。
「雷鬼之父：音樂無國界」是繼「波希米亞狂想曲」、「火箭人」等片以來，又一部開出票房大紅盤的音樂人傳記影片，此類電影最大的困難是呈現真人實事又不能過於神化，某些不為人知的秘辛，呈現出來不曉得會不會得到故事本尊家人的支持，也怕粉絲無法接受。對此，導演雷納爾多馬庫斯格林表示：「對我來說，從一開始就得到馬利家族的支持非常重要。他們會有保護立場是很合理的，就像任何孩子都會這樣對待父親。我覺得很溫馨，也覺得自己周圍好像有一個力場，因為他們都支持我，以及我對電影的願景。」若不是早知道馬利家族會全力支持，雷納爾和主演本片的金斯李班阿迪爾都不會接下這份工作。
馬利家族最看重的是在銀幕上呈現出來的每一個細節，雷納爾多馬庫斯格林透露：「他怎麼走路、怎麼交握手指、怎麼蹺腳。我們在鏡頭之間都會討論。像是巴布馬利不喜歡由司機載他。他一定要坐自己的車，就算有人載他，也絕對不會坐在後座，一定要在前座。『我們是平等的。』作為一名電影製作人，這些細節對我來說十分重要。」因而觀眾欣賞完「雷鬼之父：音樂無國界」，必然能對巴布馬利這位樂壇巨人有更深入的了解。
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