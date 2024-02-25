我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

「驚奇隊長」加拿大男星罹患漸凍人症 49歲去世

黃子韜提告CEO經紀人「嚴重失職損害利益」 粉喊：小人退散

娛樂新聞組／即時報導
黃子韜是圈內身家最雄厚的明星之一。(取材自微博)
黃子韜是圈內身家最雄厚的明星之一。(取材自微博)

曾是韓團EXO成員的大陸男星黃子韜，退團後回到家鄉成立「龍韜娛樂公司」，自己當起老闆。不料，近日竟傳出他怒告員工「損害公司及他本人利益」，其中一人甚至還是他的經紀人兼公司CEO，引發網友熱議。

黃子韜公司龍韜娛樂發布聲明表示，CEO和商務負責人嚴重失職，且存在損害公司及黃子韜利益的行為，現已交由相關部門調查。聲明中也表示未來公司會加強內部團隊溝通，嚴謹篩選外部合作夥伴，杜絕此類事件再發生。

對此，有網友表示，難怪黃子韜團隊去年幾乎完全停擺，任由黑稿鋪天蓋地掛熱搜被罵幾天，原來是因為公司高層出問題了。

引人關注的是，那名CEO是從黃子韜的小助理一路往上爬，深得黃子韜信任與重用。

消息傳出後，黃子韜的粉絲紛紛表示，「公司內部問題與藝人無關，小人退散」、「支持黃子韜與公司的決策，新的一年重新出發，越來越好」、「韜人品好，就是太實誠了，容易被人利用」。

據悉，黃子韜曾在南韓發展，和吳亦凡鹿晗等人都是戰友，但後來和經紀公司鬧得不愉快而退團。他已逝的父親當時為了支持他，幫他創立了「龍韜娛樂」公司。黃子韜在父親過世後繼承了200多億元人民幣遺產，成了中國娛樂圈身家最雄厚的明星之一。

CEO 吳亦凡 鹿晗

上一則

「驚奇隊長」加拿大男星罹患漸凍人症 49歲去世

延伸閱讀

「她誰？」南卡大勝後 川普陣營調整戰略 忽視海理

「她誰？」南卡大勝後 川普陣營調整戰略 忽視海理
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
洛推「主租賃」增無家可歸者住房

洛推「主租賃」增無家可歸者住房
「復旦流浪博士」由8大道搬住法拉盛 愛心阿姨陪護

「復旦流浪博士」由8大道搬住法拉盛 愛心阿姨陪護

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47

超人氣

更多 >
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾