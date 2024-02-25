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華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

疑台籍男陳屍泰國曼谷機場 頭部3彈孔

男女主角戲裡觸「伊斯蘭3禁」 2導演遭限制出境

記者黃保慧／即時報導
「我最喜歡的蛋糕」勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎。圖／海鵬提供
「我最喜歡的蛋糕」勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎。圖／海鵬提供

勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎的伊朗悲喜電影「我最喜歡的蛋糕」，是伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆莫卡達及貝塔什薩納哈繼「贖罪風暴」後的最新力作。但電影3點違反伊斯蘭教律，兩位導演因而遭到伊朗政府限制出境，震驚國際影壇！

片中女主角未戴頭巾、男女主角飲酒及深夜共處一室等3大違反伊斯蘭教律的劇情，直接碰觸審查紅線而可能面臨法律制裁，兩位導演日前在前往參加柏林影展時護照遭到伊朗政府沒收而無法出境，而他們兩年前的電影「贖罪風暴」，至今也尚未獲伊朗准許上映。

「我最喜歡的蛋糕」女主角莉莉法哈德普爾（Lili Farhadpour)及男主角伊斯麥依梅赫拉比 (Esmaeel Mehrabi)出席柏林影展紅毯及記者會時，均隨身帶著兩位導演的照片海報出席。兩位導演並發出心痛聲明，「電影經過三年孕育，如今誕生卻被迫不能參與首映，如同不讓父母看到剛出生的孩子」。

劇情描述自從丈夫過世、女兒前往歐洲後，70歲的瑪欣一直獨自住在德黑蘭。有天下午，她與朋友一起喝下午茶後，決定打破寂寞生活，為自己的愛情生活注入新活力。但當她向一段新戀情敞開心扉時，一場意外的邂逅，竟演變成一個出人意料的難忘夜晚。

「我最喜歡的蛋糕」勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎。...
「我最喜歡的蛋糕」勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎。圖／海鵬提供
「我最喜歡的蛋糕」勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎。...
「我最喜歡的蛋糕」勇奪本屆柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎。圖／海鵬提供

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