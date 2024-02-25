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安以軒因老公入獄神隱2年 網瘋傳將在「浪姐」復出

記者陳慧貞／即時報導
安以軒(左)因丈夫陳榮煉涉案，至今已神隱2年。圖／摘自微博
安以軒(左)因丈夫陳榮煉涉案，至今已神隱2年。圖／摘自微博

安以軒的老公、澳門德晉集團前主席陳榮煉因涉賭博洗錢案，身上揹負83條罪名，去年一審被判處14年有期徒刑，自百億尪身陷囹圄後，安以軒也跟著刪光所有微博發文，至今神隱2年，但最近卻有網友赫然發現她出現在中國節目「乘風破浪的姐姐5」名單上，是否意味著即將復出，立刻掀起熱議。

中國選秀節目「乘風破浪的姐姐」邀集已出道的女藝人，經過封閉式的訓練和比賽，組成全新女團出賽，節目至今播出四季，總能掀起討論熱潮，甚至打造女藝人再翻紅。近期微博瘋傳「浪姐5」人選名單，包含林憶蓮、莫文蔚、袁詠儀、陳德容、蔡健雅、溫嵐、安以軒、柯佳嬿、吳映潔（鬼鬼）、曾沛慈等人，並預告3月進棚錄製，但這一份集結歌后、影后的超豪華陣容，卻也引來網友質疑其真實性，有人認為以林憶蓮天后地位不可能參加，鬼鬼的粉絲也澄清本人曾否認加入，真實名單還需待官方正式公告。

安以軒不是第一次被傳參戰「浪姐」，去年一度被傳，最後無聲無息，近期再度傳出，網友則留言：「安以軒上的話，怎麼和其他人聊老公這個話題？上季浪姐簡直老公孩子的話題泛濫」、「她能去嗎」、「安以軒怎麼可能？」 ，但就在安以軒是否上「浪姐5」，卻也有網友已提出解方，有人建議可參考曾上過節目的女星張柏芝，「可以聊孩子，不聊老公，參考張柏芝，人家其他藝人又不傻」。

張柏芝 微博 澳門

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