孩子超狂作息熱議 他曝教養「關鍵4字」讓父母像被詛咒

亮哲認為應該教孩子有責任感。記者王聰賢／攝影

台灣藝人亮哲近期加入三立台八「天道」，近期孩子超狂作息新聞討論熱絡，亮哲現實生活有2個女兒，直言自己是做不到，覺得有時候「為孩子好」恐怕會讓父母陷入一個被詛咒的狀態。

亮哲12歲的大女兒國一，10歲的女兒小四，身為一位父親，看到新聞上兄妹的行程，直言自己是希望孩子知道學習的目的在哪裡，「不確定那課表示為了達成媽媽的成就感，還是真的為孩子好，『為孩子好』，有時候會讓父母呈現一個像『被詛咒』的狀態」，自己在教育方面，是希望可以隨時和女兒溝通。

亮哲提到，平常會希望女兒都睡滿8個小時，因此有時候看到大女兒唸書唸到十一點，就會趕緊催促該上床了，誇讚大女兒算是比較自律，透露大女兒必須上安親班到9點，可是她經常會關心女兒，是不是不需要每天都到這麼晚，擔心女兒彈性疲乏，所以第二次段考後就有重新調整行程。而小女兒個性則比較隨性一些，亮哲就會改變教養方式，有時候會直接陪她念書，或是叮囑她在某些時候該做什麼事。

亮哲和女兒的感情非常好，平常都會有父女談心的時間，盡量不要以太父權的方式，以朋友的方式去相處，「希望（女兒）在學校不要有任何隱瞞，真的要喜歡男生，跟我講，我去慢慢接受，但還好她都說班上男生是屁孩」，而謝承均也和亮哲的女兒一起吃過幾次飯，算是看著兩個女兒長大，誇讚亮哲算是很認真在陪伴女兒成長。