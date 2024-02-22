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上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

小24歲嫩妻曝光 杜德偉拚2寶洩重磅喜訊

記者林士傑／即時報導
杜德偉喊話龍年願望就是拚第2胎。記者李政龍／攝影
杜德偉喊話龍年願望就是拚第2胎。記者李政龍／攝影

62歲的杜德偉出道邁向40周年，今辦記者會宣布5月18日首度攻蛋，舉辦「Get Up」世界巡演，別具意義的是當天是他父親忌日，想起亡父一度哽咽，他說：「檔期是冥冥之中註定的，說不定可以安排一段跟爸爸的隔空合唱。」那會邀7歲兒子AJ擔任嘉賓嗎？他不想讓兒子有所負擔，但又語帶保留「可能要看當下情況」。

他跟小24歲的老婆李曉冰結婚12年，覺得獨子有點孤單，希望能加把勁湊成「好」字，他說：「我們生完AJ第2年開始努力，也有去問醫師意見，現在就順其自然。」但不會想試人工方式。他誇兒子很會照顧人，深信AJ會是位很好的哥哥，跟老婆也有努力做人共識，在龍年的願望就是生第2胎。

談及教育方面嚴不嚴格？杜德偉說和老婆給兒子很多的愛，但是特別要求兒子的人格、禮貌以及價值觀念，偷偷爆料兒子比較怕媽媽，「不過我太太非常厲害，知道我需要睡眠時間，每天凌晨1、2點稅，6點半起床幫兒子煮早餐、送小孩坐校車，然後回家稍微補眠。」

距離上回在台開唱時隔31年，後來他以單曲「脫掉」再度紅遍全台，精實身材為人津津樂道，他謙稱身材不比當年，「要跟當年一樣不可能，6塊腹肌還在，就是表面的皮多了一點，不過我對自己的身材非常滿意。」除了身材吸睛之外，杜德偉也有許多動人情歌，將為台北站精心安排橋段，嘉賓得等到1個月前才能確定，包含「披荊斬棘」的哥哥們以及蘇慧倫都被列入名單。

他的老婆此行愛相隨來台，兒子AJ跟任賢齊、吳克群、張震嶽錄VCR獻上祝福，張震嶽力讚杜德偉是「金槍不倒」男神，笑稱「他屬虎，我也屬虎，我們相差12歲！大家就知道他整個人有多『金槍不倒』了吧」。

杜德偉的老婆李曉冰愛相隨來台。記者李政龍／攝影
杜德偉的老婆李曉冰愛相隨來台。記者李政龍／攝影
杜德偉謙稱身材不比當年精壯。記者李政龍／攝影
杜德偉謙稱身材不比當年精壯。記者李政龍／攝影

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