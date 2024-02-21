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甜茶、辛蒂亞韓國宣傳「沙丘2」秀手指愛心穿韓國潮服

記者蘇詠智／即時報導
「沙丘：第二部」導演丹尼維勒納夫（左起）、監製譚雅拉波因特、史戴藍史卡斯加、奧斯汀巴特勒、辛蒂亞與提摩西夏勒梅出席記者會。圖／摘自YouTube
「沙丘：第二部」導演丹尼維勒納夫（左起）、監製譚雅拉波因特、史戴藍史卡斯加、奧斯汀巴特勒、辛蒂亞與提摩西夏勒梅出席記者會。圖／摘自YouTube

好萊塢當紅小生「甜茶」提摩西夏勒梅與最受歐美年輕人歡迎的時尚女偶像辛蒂亞，在「沙丘：第二部」浪漫對手戲溫度更濃，不僅一起前進首爾盛大宣傳，也在記者會上穿著韓國當地設計師打造的時髦、新潮造型，面對鎂光燈更大比手指愛心，片子還未正式推出，已經牢牢抓住粉絲的心。

「沙丘：第二部」即將在本月下旬全球各地上映，備受觀眾期待，不只在南韓當地擁有一批號稱「沙丘親親（Dune Chinja）」的死忠粉絲，就連在台灣，近日電影票開放預購，已經創下預售新高，包括2月27日的搶先上映口碑場，以及28日後的2D · IMAX · D-BOX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema等不同版本，視野最好的位子已被搶走大半，可見有多麼龐大的影迷迫不及待要欣賞到這部科幻史詩大片。

在「沙丘：第二部」中，提摩西夏勒梅扮演被視為救世主的少年英雄保羅，對辛蒂亞扮演的異族女孩荃妮表達愛意，兩人發展出一段情緣，保羅卻又被迫和伊如蘭公主政治聯姻，彼此愛恨關係錯綜複雜，而敵對之家找來年輕、兇狠的晚輩與保羅生死對決，這個本集中登場的兇惡反派，找來「貓王艾維斯」勇奪金球獎、英國影藝學院電影獎最佳男主角的奧斯汀巴特勒扮演，他和提摩西堪稱當今好萊塢最搶手的兩大偶像小生，首度飆戲就要有很多的打鬥。

奧斯汀透露第一次見到提摩西就要大打出手，他也為這角色增重、讓自己變得更勇猛健壯。雖然銀幕上拚得你死我活，記者會上兩人一點也沒有火藥味，提摩西也大讚在海報上自己的臉還是認得出來，但奧斯汀的外型幾乎徹底改變，為戲付出很多，也讓他們被激發到想讓要做得更好。

不同於奧斯汀巴特勒在少年時就讀過「沙丘」的原著，辛蒂亞在演出之前並沒有太多了解，但她覺得經由導演丹尼維勒納夫帶他認識了這個世界，反倒是很美麗的方式，丹尼坦言「沙丘」這套小說最讓他動容的是講到一個年輕人愛上一種文化、在這種文化裡面找到家，可是希望能盡量忠於原著，但不只動作場面規模很大，內容又複雜豐富，自認識他拍過最難的影片。

「沙丘」主要團隊訪韓，在韓國的「沙丘親親」們自然興奮不已，記者會上從導演到提摩西、辛蒂亞也都被拱用韓文來念，大夥兒也好奇不知講得標不標準。提摩西和辛蒂亞特別穿上韓國設計師打造的服裝，力挺當地時尚，希望能回報粉絲們的支持。

奧斯汀巴特勒是「沙丘：第二部」新登場重要角色。圖／摘自YouTube
奧斯汀巴特勒是「沙丘：第二部」新登場重要角色。圖／摘自YouTube
辛蒂亞身上是韓國設計師打造的服裝。圖／摘自YouTube
辛蒂亞身上是韓國設計師打造的服裝。圖／摘自YouTube
提摩西夏勒梅對在場媒體比出手指愛心。圖／摘自YouTube
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