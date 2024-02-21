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最強履歷 迪士尼童星出道 她31歲成太空新創公司CEO

世界新聞網何卓賢／即時報導
迪士尼童星出道的門德勒，如今跨界成為太空科技新創公司的CEO。圖為門德勒在2016年。(路透)
迪士尼童星出道的門德勒，如今跨界成為太空科技新創公司的CEO。圖為門德勒在2016年。(路透)

迪士尼童星出道後一度紅遍歌界和演藝界的知名女星布里奇特·門德勒，淡出公眾視線多年，近日卻突然在社群媒體宣布一項讓粉絲十分驚喜的消息：她創立了一個太空科技新創公司。

門德勒(Bridgit Mendler)在X平台上寫到，她的新創公司「Northwood Space」得到了630萬的初始投資，公司的目標是在地球和太空之間建造「數據高速公路」，通過設計共享地面基礎設施，增強跟太空的聯繫。在接受CNBC訪問時，門德勒補充說，雖然太空正逐步變得更易接近，但跟太空之間接收和發出數據仍然困難，難以找到聯絡衛星的接觸點。因此，Northwood Space 希望通過大量建設地面站點來解決這一問題。

目前在公司的網站上列有三位創始人：首席執行長門德勒、她先生，同時也是公司的首席科技官，克雷夫里(Griffin Cleverly)，以及軟體主管盧特拉(Shaurya Luthra)。

門德勒現年31歲，1992年出生於華府，8歲時隨家人搬到舊金山灣區，並對戲劇表演產生興趣，11歲時就得到了第一份戲劇工作。2009年，17歲的門德勒已經參演過多部電影，並成為迪士尼頻道影集「少年魔法師」的配角。之後幾年，門德勒成為迪士尼大熱影集「我愛夏莉」的主角，一炮而紅。在參與其他迪士尼影集的過程中，門德勒開始展現在歌唱方面的天賦，推出多款爆熱單曲，包括「Ready or Not」、「Hurricane」。

門德勒自2013年後就少有發表新的作品，但是她在個人進修上並沒有閒著，擁有雙博士學位。她的領英顯示，她2013年至2016年在南加州大學取得本科學位，2018年至2020年在麻省理工學院取得碩士學位，2021年開始她更是邊繼續在麻省理工學院的媒體實驗室讀博士，邊在哈佛大學攻讀法學博士。

除了在社群媒體宣布成立了新公司，門德勒還放出另一重磅消息：自己已經成為了一名4歲小男孩的母親。她透露，兒子是領養來的，2021年開始接到家中寄養，2022年正式領養，「我太幸運了，成為父母是最大的禮物。」

太空 迪士尼 社群媒體

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