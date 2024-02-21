馬丁史柯西斯獲柏林影展終身成就獎 性感女神力挺

馬丁史柯西斯開心領取第74屆柏林影展終身成就獎。(歐新社)

第74屆柏林影展終身成就獎揭曉，20日晚頒給奧斯卡名導馬丁史柯西斯，馬丁近期積極在奧斯卡獎 季宣傳執導電影「花月殺手」，抽空到柏林影展接受殊榮，他開心喊人生最幸福的事情就是拍電影，「如果現在要完全回顧我的拍片經歷，我還不行…是因為我還想要繼續拍片，幾年後我們在影展再見吧」。

頒獎當晚，眾多影人都有到場力挺，馬丁提到拍電影已有56年，更與李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛合作過無數經典，「當你沉迷於藝術時，你就不會想做一些其他的事情了」，並說每個創作者都是孤獨的，但千萬不要害怕孤獨，「我們每個人都是電影藝術的一部分，許多熱愛電影的影迷，驅動著我們繼續進行創作」。