馬丁史柯西斯獲柏林影展終身成就獎 性感女神力挺
第74屆柏林影展終身成就獎揭曉，20日晚頒給奧斯卡名導馬丁史柯西斯，馬丁近期積極在奧斯卡獎季宣傳執導電影「花月殺手」，抽空到柏林影展接受殊榮，他開心喊人生最幸福的事情就是拍電影，「如果現在要完全回顧我的拍片經歷，我還不行…是因為我還想要繼續拍片，幾年後我們在影展再見吧」。
頒獎當晚，眾多影人都有到場力挺，馬丁提到拍電影已有56年，更與李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛合作過無數經典，「當你沉迷於藝術時，你就不會想做一些其他的事情了」，並說每個創作者都是孤獨的，但千萬不要害怕孤獨，「我們每個人都是電影藝術的一部分，許多熱愛電影的影迷，驅動著我們繼續進行創作」。
名導文溫德斯則提到第一次認識馬丁，是在1978年的特柳賴德電影節，也不忘揶揄這位老友，「當時我在路邊遇到馬丁與他的女友，他的車子爆胎了，雖然他成功將輪胎取了下來，但他很快就發現他租來的車沒有多餘的輪胎，這真的是太糟糕了」，但同時也肯定馬丁為影史帶來深遠影響，也感謝他至今已經81歲仍積極拍片，而且每次都能再度突破自我。莎朗史東曾於29年前與馬丁合作「賭國風雲」，她同時也出席活動感謝恩師，雖未受訪，但她在紅毯留下美麗倩影，同樣成為媒體焦點。
上一則
FB留言