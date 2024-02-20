不滿被指染愛滋 王一博、許凱同日先後怒報警

中國男星王一博。（取材自微博）

最近網路瘋傳在橫店的某中國男星感染愛滋病，之前吳京莫名中槍，現在爆料又指向兩位人氣男星王一博、許凱。王一博的公司樂華娛樂20日率先發聲明，表示公司的人已前往派出所報警；許凱的公司歡娛影視隨後也發微博 稱「已報警處理」。

事件起因是有人在網路爆料「橫店有男演員染愛滋在接受治療」，吳京先中槍，但同一時間有網友在新加坡 遇到吳京一家人春節去度假，謠言不攻自破。有最新爆料則指某頂流男明星曾睡了兩位外籍模特，發現她們有愛滋，不過男頂流檢測 過沒事，還直指該男星是「王一博」。

王一博人紅卻常被謠言圍繞，公司樂華娛樂決定不再忍了，透過法律手段為藝人維護藝人名譽，20日連續發文說明維權進度，還點名造謠者，表示已提起訴訟，而對方獲知被告後，亦已公開手寫信道歉。另一位被點名的人氣男星許凱，其公司歡娛影視同日發出聲明，表示「該造謠誹謗行為嚴重侵犯我司藝人許凱先生名譽權，對此我司將嚴肅追究發布、散播誹謗言論相關主體的法律責任。」