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開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

不滿被指染愛滋 王一博、許凱同日先後怒報警

娛樂新聞組／即時報導
中國男星王一博。（取材自微博）
中國男星王一博。（取材自微博）

最近網路瘋傳在橫店的某中國男星感染愛滋病，之前吳京莫名中槍，現在爆料又指向兩位人氣男星王一博、許凱。王一博的公司樂華娛樂20日率先發聲明，表示公司的人已前往派出所報警；許凱的公司歡娛影視隨後也發微博稱「已報警處理」。

事件起因是有人在網路爆料「橫店有男演員染愛滋在接受治療」，吳京先中槍，但同一時間有網友在新加坡遇到吳京一家人春節去度假，謠言不攻自破。有最新爆料則指某頂流男明星曾睡了兩位外籍模特，發現她們有愛滋，不過男頂流檢測過沒事，還直指該男星是「王一博」。

王一博人紅卻常被謠言圍繞，公司樂華娛樂決定不再忍了，透過法律手段為藝人維護藝人名譽，20日連續發文說明維權進度，還點名造謠者，表示已提起訴訟，而對方獲知被告後，亦已公開手寫信道歉。另一位被點名的人氣男星許凱，其公司歡娛影視同日發出聲明，表示「該造謠誹謗行為嚴重侵犯我司藝人許凱先生名譽權，對此我司將嚴肅追究發布、散播誹謗言論相關主體的法律責任。」

根據天眼查法律訴訟信息顯示，近期，王一博已多次發起名譽權、網絡侵權責任訴訟維權，被告涉及多名自然人及公司，案件多次勝訴。其中，法院判決冠縣綠蔭農業科技有限公司向王一博賠禮道歉，並賠償王一博1萬元；判決常某某向王一博公開賠禮道歉，賠償王一博2.5萬元；判決於某某向王一博公開賠禮道歉，並向王一博支付精神撫慰金及律師費合計2.8萬元。

網友公開手寫道歉內容。（取材自微博）
網友公開手寫道歉內容。（取材自微博）
樂華娛樂連發文透露王一博維權案件進度。（取材自微博）
樂華娛樂連發文透露王一博維權案件進度。（取材自微博）

新加坡 檢測 微博

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