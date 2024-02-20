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英奧斯卡漏緬懷「六人行」馬修派瑞 官方解釋粉絲更怒

記者蘇詠智／即時報導
馬修派瑞被英國影藝學院電影獎忽略，引起影迷不滿。（路透資料照片）
馬修派瑞被英國影藝學院電影獎忽略，引起影迷不滿。（路透資料照片）

被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎，頒獎典禮上的「緬懷逝世影人」環節，漏掉了去年10月底去世的「六人行」馬修派瑞，不少影迷氣得在網上砲轟主辦單位「太不尊重人」，主辦單位後來解釋，等到5月分舉行英國影藝學院電視獎的時候，一定會懷念馬修派瑞，因此在電影獎的典禮上就先不把他的畫面擺進去，結果粉絲還是不滿意。

馬修派瑞雖然在全球各地極具知名度，大多數觀眾認識他還是因為「六人行」，雖然他也演出了「殺手不眨眼」、「傻愛成真」、「回到17歲」等電影，針對馬修派瑞影迷的不平之鳴，也有不少網友認為馬修派瑞是電視紅星，卻算不上電影巨星，亦非英國籍，沒有在英國的電影獎典禮上被懷念，不至於太奇怪。

不過英國影藝學院電影獎今年緬懷的影人中，也包括絕對不是英國人的李善均、蒂娜透納、雷恩歐尼爾等，且蒂娜透納主要是樂壇的表現為各方景仰，儘管曾經演出過「衝破黑暗谷」與「衝鋒飛車隊第二集」，其實跟馬修派瑞主要是走紅小螢幕、只曾經在一些著名電影裡擔任主演的情況差不多。

網友爭執不下，到最後竟歪樓變成熱議「馬修派瑞算不算是成功的電影明星？」有人覺得他在電影上的表現遠不如影集，更有人還表示他除了「六人行」其實在其他影集的表現也馬馬虎虎。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

馬修派瑞 影藝學院 奧斯卡

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