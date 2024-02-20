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半年逾6萬紐約客糧食券被盜刷 華社也遭殃 損失超過1900萬

人人都想蹭泰勒絲 梅根傳寫親筆信請她上節目卻被打槍

記者蘇詠智／即時報導
梅根努力想在演藝界擴充人脈卻碰壁。（路透資料照片）
梅根努力想在演藝界擴充人脈卻碰壁。（路透資料照片）

樂壇當紅女王泰勒絲，不僅讓新加坡被稱每場砸2、300萬美元爭取她獨家在當地舉辦東南亞的巡迴演出，也是明星名流都想結交的對象，但她的團隊態度很謹慎，連英國哈利王子的妻子梅根，都碰了軟釘子。

梅根在還沒嫁進英國皇室前，曾是好萊塢女星，照說和泰勒絲曾經是「同業」，又比對方再長幾歲，泰勒絲不至於不賞臉。英國皇室特派員之一金賽史考菲爾德在電視訪談中透露，梅根力邀泰勒絲上她的podcast節目，還為此手寫信給泰勒絲表現誠意，媒體曾經拍到她出現在泰勒絲的演唱會上，金賽表示那也是梅根提早洩露消息給「時人」，讓他們知道她會去聽演唱會。可惜如此費盡苦心，泰勒絲的團隊最終還是婉拒。

其實理由也不難猜測，梅根與哈利和英國皇室關係不佳，甚至小道消息都在傳日後將繼任王位的威廉王子，已經打定主意不會讓哈利有機會再回來，若是跟哈利與梅根走得近，就等於是得罪英國皇室，對於自身在當地的演藝行情絕對會有影響，以泰勒絲目前的地位，犯不著為了梅根而讓自己在英國混不下去。

金賽史考菲爾德說道：「梅根超想當泰勒絲的朋友，她一定是看到泰勒絲在『超級盃』引起的熱潮，就想自己要怎麼樣才能達到那樣的風光，泰勒絲簡直像是流行樂裡的皇族。」梅根與哈利不能靠皇室必須靠自己努力經營，擁有泰勒絲這樣的人脈肯定大有幫助，無奈對方已經擺明了沒興趣有太多交集。

泰勒絲對於在演藝界的人際關係很謹慎。（路透資料照片）
泰勒絲對於在演藝界的人際關係很謹慎。（路透資料照片）

泰勒絲 梅根 哈利

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